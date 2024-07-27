蔡少芬「後宮甄嬛傳」片場宮鬥下場慘 遲到挨罵竟是演員陷害

蔡少芬參加節目「煥新環遊傳」。(摘自微博)

中國宮鬥劇「後宮甄嬛傳」播畢13年仍是廣大劇迷心目中經典神劇，近期劇組原班人馬合體拍攝真人秀「煥新環遊傳」，演員們暢聊當年秘辛，蔡少芬自曝曾「所託非人」，遭劇組一名演員「陷害」，導致所有工作人員等她一人，沒想到戲裡戲外宮鬥慘兮兮。

「甄嬛傳」中，蔡少芬飾演皇后一角，一路與孫儷 扮演的甄嬛爭個你死我活，豈料在片場裡，她竟遭其他人暗算。蔡少芬在節目中透露，某天拍戲空檔，因下一場戲遲遲未輪到自己演出，於是她便告知同場演員去餐廳坐一下，並請對方要拍時打電話給她，她會立刻出現，對方允諾，還叫她趕快去。

結果蔡少芬妝髮齊備，一個人在餐廳枯坐半天，無聊至極回到片場看狀況，就看到所有工作人員全站在門口等她，導演當場發飆：「全世界在等妳！」她正感到吃驚納悶：「為什麼在等我？我不是說我在餐廳嗎？」該名演員還推著她說：「別說了，快點了，進去拍戲了。」