我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

百元美鈔「序號驚奇巧合」 可值高價5520元

蔡少芬「後宮甄嬛傳」片場宮鬥下場慘 遲到挨罵竟是演員陷害

記者陳慧貞／即時報導
蔡少芬參加節目「煥新環遊傳」。(摘自微博)
蔡少芬參加節目「煥新環遊傳」。(摘自微博)

中國宮鬥劇「後宮甄嬛傳」播畢13年仍是廣大劇迷心目中經典神劇，近期劇組原班人馬合體拍攝真人秀「煥新環遊傳」，演員們暢聊當年秘辛，蔡少芬自曝曾「所託非人」，遭劇組一名演員「陷害」，導致所有工作人員等她一人，沒想到戲裡戲外宮鬥慘兮兮。

「甄嬛傳」中，蔡少芬飾演皇后一角，一路與孫儷扮演的甄嬛爭個你死我活，豈料在片場裡，她竟遭其他人暗算。蔡少芬在節目中透露，某天拍戲空檔，因下一場戲遲遲未輪到自己演出，於是她便告知同場演員去餐廳坐一下，並請對方要拍時打電話給她，她會立刻出現，對方允諾，還叫她趕快去。

結果蔡少芬妝髮齊備，一個人在餐廳枯坐半天，無聊至極回到片場看狀況，就看到所有工作人員全站在門口等她，導演當場發飆：「全世界在等妳！」她正感到吃驚納悶：「為什麼在等我？我不是說我在餐廳嗎？」該名演員還推著她說：「別說了，快點了，進去拍戲了。」

事後，蔡少芬既懊惱又自責，當時只差一場戲就收工，自己卻因到餐廳，讓導演和工作人員苦等，「早知道就不去餐廳了」但一方面也納悶難道託付的演員並未告知劇組，她還回頭問該名演員為何沒通知，也問副導演：「不知道我在餐廳等嗎？」副導表示：「沒人告訴我們」，她還強調自己有跟某演員說過，但副導又回：「沒人知道妳去哪，我們問了，他也沒說」從此她便知道該名演員「要小心」。

蔡少芬(右)在「後宮甄嬛傳」中飾演皇后。(摘自微博)
蔡少芬(右)在「後宮甄嬛傳」中飾演皇后。(摘自微博)
蔡少芬吐當年拍「後宮甄嬛傳」內幕。(摘自微博)
蔡少芬吐當年拍「後宮甄嬛傳」內幕。(摘自微博)

孫儷

上一則

問過小孩才能演 雷神獻聲「變形金剛」要給自家人分紅

延伸閱讀

「超人」女員工驚傳舉槍輕生 陳屍車內導演急停拍

「超人」女員工驚傳舉槍輕生 陳屍車內導演急停拍
花500元 太空片場啖美食做慈善

花500元 太空片場啖美食做慈善
不用再宮鬥啦 「甄嬛傳」演員群14年後再聚首

不用再宮鬥啦 「甄嬛傳」演員群14年後再聚首
孫儷一家神基因 女兒像爸兒子複製媽

孫儷一家神基因 女兒像爸兒子複製媽

熱門新聞

趙露思在「後浪」中的人設無知又粗魯，一度讓她口碑暴跌。(取材自微博)

趙露思以「這部戲」入圍釜山電影節… 全網傻眼 將和佘詩曼爭視后

2024-07-21 22:38
杜鵑飾演的「雪芝」是寶總心中的白月光。(取材自微博)

「繁花」原著作者曝最「神似角色」 不是寶總、汪小姐… 竟是「她」

2024-07-20 22:31
陳妍希(右)與老公陳曉上月傳出婚變。(取材自臉書)

上月傳與陳妍希婚變 女星曝陳曉真實狀況

2024-07-19 20:00
李現、周雨彤主演的「春色寄情人」收穫不錯的口碑。(取材自微博)

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

2024-07-25 08:00
身材火辣的童飛有著「最美晶女郎」封號。(取材自微博)

又見爛片？ 郭品超搭過氣「晶女郎」翻拍「狄仁傑」 首日票房82萬

2024-07-18 21:32
許凱在「你比星光美麗」中，再度飾演霸總。(取材自微博)

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

2024-07-25 07:00

超人氣

更多 >
她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了

她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了
不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱
蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕
飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物

飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物
26年前神顏再現 不老玉女是她 驚人對比曝光

26年前神顏再現 不老玉女是她 驚人對比曝光