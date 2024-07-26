那英逆襲稱歌王 網酸：泰勒絲、愛黛兒來都贏不了

那英奪下歌王引爆網友怒火。(取材自微博)

大陸歌唱節目「歌手2024」在26日播出總決賽，那英最後在激烈的競爭中，打敗美國唱將香緹莫及加拿大 籍的凡希亞拿下歌王，官博發出比賽結果，讓網友都無法接受，紛紛在網路上砲轟，更有人大酸：「就算泰勒絲 、愛黛兒來都贏不了，人情世故嘛！」

26日比賽，第一輪幫唱中，香緹莫與迪瑪希合作演唱「Lose Control」2人互飆高音，實力相當slay全場，卻意外落馬無法進入第二輪；而凡希亞唱自己歌曲卻慘輸第二名譚維維及第三名孫楠，這個結果大陸網友無法接受，直指「太劇本化」。

在節目官方微博 發出比賽結果後，一票網友湧入為香緹莫及凡希亞抱不平，批評那英在常規賽中只有1期奪冠，總決賽表現是比之前好，但網友指她的唱功比起凡希亞、譚維維等人都有顯著差異，卻壓倒性勝利，加上她最後演唱「鮮花」時，突然來了一段煽情對白。她融入自己在歌手舞台的辛酸心路與自己對舞台依依不捨的感情，被指明顯在拉票。

那英拿下歌王，網友不滿。(取材自微博)

大陸網友表示那英前面期數表現根本荒腔走板，最後一期讓她逆轉奪冠，就是為了鋪陳她在總決賽逆襲的大女主劇本。「史上最牛的黑幕，一直在末尾排名，偶爾才的前三！跑調、忘詞都能當歌王！幾個月把觀眾當傻子耍」、「把觀眾當傻子，玩不起別請外國歌手」、「恭喜那英成为史上第一個靠朗誦奪冠的歌王」，還有人大酸「就算泰勒絲、愛黛兒來都赢不了，人情世故嘛！」

那英成為「歌手2024」的「歌王」後，她淚崩，先連說四次「我真的沒有想到」，接著表示：「我覺得我能夠跟來到「歌手」每一個年輕的音樂人在一起，我發現我一直在路上學習，我開始的時候是有點受煎熬，想逃避，但後來我覺得，這樣不是我們愛音樂的目的。」