張學友舊傷未癒取消巡演 發文道歉喊「等我回來」

張學友相當投入於演出當中。（圖／JDS提供）

張學友上月赴台演出「60+」巡迴演唱會時，因感染RSV（呼吸道合胞病毒），臨時取消3場演出，而他最近唱到杭州，又臨時宣布因身體狀況不好，取消26、27、28日共3場演唱會，讓外界相當擔心他的健康，而張學友也親自發聲了。

歌神提到生病主因是之前的病毒未清，導致聲帶感染紅腫影響發聲，張學友聲明全文如下：

我是學友，最近最討厭和害怕做的事，就是寫解釋不能按承諾開演自己「張學友60+演唱會」的信。寫信最主要的用意大概是可以為自己的失職找個理由，或者可以讓真正愛我的朋友明白安心一些，又或是可以讓買了票又真想看這次演唱會的朋友有個底，應該作如何的選擇（退票還是保留票根），但不變的事實，就是我又不能唱了！

從杭州第二周回來，下飛機馬上去看了醫生（耳鼻喉專科），也請了家庭醫生替我做了全身檢查，結果是7個鼻竇中，有3個可能因為之前的病毒未清引致輕微發炎，也因鼻液倒流引致聲帶感染而紅腫影響發聲。其他一切正常，維他命D少了些，膽固醇高了些，微不足道的一些。

這幾天，依照醫生的指示按時服藥，不多說話，讓聲帶休息，再覆（複）診檢查，醫生們都說好得八八九九，是否繼續演出可以自行決定。對於我，自行決定就只有一個條件，能到達上台表演的狀態便繼續，不能便只好取消。

姑勿論是自己心理素質差，還是60+了恢復能力沒有從前強（公道一點說，回想自己年輕時也沒幾次保住不取消），每次取消演唱會必定會為大家帶來諸多不便和困擾，無論是對觀眾、主辦以及有關部門、工作伙伴，我都感到十分抱歉、十分無奈，對不起。