楊冪翹蘭花指倒垃圾 白瘦農婦造型讓人好出戲

楊冪是娛樂圈流量女王。（取材自微博）

中國女星楊冪 是娛樂圈流量女王，除了有「大冪冪」的魔鬼曲線，逆天的長腿更時常上熱搜，但擔綱女主角，演技卻常受到質疑；目前她正在拍攝農村題材新劇「生萬物」，被視為楊冪的轉型之作，但她在劇中的「農婦」造型曝光，被嘲諷太假，體型儀態完全背離角色。

楊冪今年上半年三部作品都遭到不同程度的負評，「生萬物」被視楊冪能否翻身的重要作品；「生萬物」根據趙德發的長篇小說「繾綣與決絕」改編，由楊冪、歐豪領銜主演，倪大紅、秦海璐、邢菲、張天陽、張海宇、遲蓬、孫紹龍主演，林永健、藍盈瑩、趙達特別出演。

楊冪在劇中飾演首富之女寧繡繡，經歷人生之變後，下嫁莊戶漢子成為一名農婦，並帶領村裡的婦女改變命運。算是一部農村題材的大女主角戲。不過楊冪向來是「紅毯女明星」，時不時營銷白幼瘦的「少女感」，能不能成為「農婦」，很受質疑；隨著路透曝光，網友發現情況似乎不太樂觀。

有媒體報導指出，楊冪比其他演員白幾度的肌膚、明顯的妝感、單薄的身形，再加上儀態看來毫無力量感，一看就手無縛雞之力，怎麼算得上農村婦女；而她翹著蘭花指倒垃圾的樣子，同樣也被觀眾看在眼裡。

有粉絲為楊冪抱不平，稱這是對農村婦女的刻板印象；還有粉絲稱楊冪飾演的是富家女，嬌滴滴很正常；但也有報導指出，楊冪懷孕之後的戲份，挺著肚子的造型，從畫面看十分貼合角色。