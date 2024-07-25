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杜江又要當爸？ 霍思燕腹部隆起疑懷二胎 「純胖」

娛樂新聞組／綜合報導
霍思燕(左)近日出遊身材胖一大圈，網友紛紛猜測已懷孕。(取材自小紅書)
霍思燕(左)近日出遊身材胖一大圈，網友紛紛猜測已懷孕。(取材自小紅書)

大陸男星杜江2015年攜子「嗯哼（杜宇麒）」參加親子真人秀節目「爸爸回來了第二季暴紅，當年「嗯哼」萌翻一票婆婆媽媽。近日，有網友在雲南偶遇杜江與霍思燕，霍思燕被發現腹部明顯隆起，因此被懷疑又懷孕了。但她本人卻以「純胖」兩字回應，笑翻不少人。

從網友分享的影片可見，杜江與霍思燕出現在一間餐廳內，只見杜江一邊走一邊摟著霍思燕，似乎在護著霍思燕走路。有眼尖網友發現，霍思燕身材似乎有些發福，尤其小腹明顯凸起。

畫面一出，網友們紛紛猜測霍思燕已懷孕的消息。有人好奇發問，釣出霍思燕親回「純胖」，更附上一個打擊的表情符號，讓不少網友看了哈哈大笑。有人說，「說不定只是最近霍思燕吃得太好，不小心長了點肉肉，大家別亂猜測啦」。也有網友大讚霍思燕完全沒有「偶像包袱」，值得其他女星學習。

據悉，霍思燕當初生兒子「嗯哼」時，一度胖到80公斤，後來想盡了各種方法才瘦了回來。如今，鮮少公開露面的她，將重心放到孩子和家庭上，當起賢妻良母。

不久前，霍思燕在社交平台上曬出位於北京近郊的新家，不僅裝修奢華，占地千坪的「豪宅」更是大到可以養孔雀，影片一發布立刻在網上掀起熱議。有人讚羨慕，也有人罵炫富，評價相當兩極。

杜江(右)和霍思燕是許多人心目中的金童玉女。(取材自微博)
杜江(右)和霍思燕是許多人心目中的金童玉女。(取材自微博)

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