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戲說從頭／張佳寧新戲搭魏哲鳴 祕戀「私藏浪漫」

娛樂新聞組／綜合報導
張佳寧、魏哲鳴(圖)在「私藏浪漫」中從高中同學變成夫妻。(取材自微博)
張佳寧、魏哲鳴(圖)在「私藏浪漫」中從高中同學變成夫妻。(取材自微博)

一段隱密與甜蜜交織的關係，一場偶然與蓄謀碰撞的邂逅，當「結婚搭子」變成「冷漠同事」，他們的浪漫故事如何私藏？由芒果TV自製，大陸導演金雄豪執導，大陸演員張佳寧、魏哲鳴、王真兒領銜主演的電視劇「私藏浪漫」將於7月31日起在湖南衛視、芒果TV雙平台獨播。

新快報報導，該劇講述了涂筱檸（張佳寧飾）和紀昱恆（魏哲鳴飾）這對曾經的高中同學久別重逢後，陰差陽錯地擁有了人前同事、人後戀人的雙重關係，他們在職場進階的同時，也攜手探索婚姻與生活的奧義。

「私藏浪漫」改編晉江文學城小說「辦公室隱婚」，作者為輕黯。原小說中，男女主「在外同事、在家愛人」的反差關係，以及兩人細膩甜蜜的相處日常，讓眾多書粉稱讚其為「有生活感的戀愛故事」「先婚後愛暗戀文學天花板」。

而在電視劇「私藏浪漫」中，也延續了原作中涂筱檸和紀昱恆的隱密愛情設定。故事以女主角涂筱檸的接受求婚的第一視角展開，還原了兩人在辦公室與在家兩種截然不同的相處狀態，而男主紀昱恆「人前冷漠人後溫柔」的反差感，更是將兩人戀情的隱密刺激與熱烈甜蜜體現得淋漓盡致。

「私藏浪漫」的主演陣容與「貼地感」人設也讓網友期待。張佳寧飾演的女主角涂筱檸，是代瑞銀行編外的資深大廳經理，永遠保持一顆積極心態，每天兢兢業業工作卻苦於轉正艱難。魏哲鳴飾演的男主角紀昱恆，是涂筱檸的高中同學，也是遠超她心理預期的結婚對象。張佳寧與魏哲鳴的首次搭檔，加上刺激感不斷的「隱婚大作戰」，混搭生活感滿滿的日常故事，「私藏浪漫」未經播出便已經引得眾多「現偶受眾」翹首以盼。

張佳寧(圖)、魏哲鳴在「私藏浪漫」中從高中同學變成夫妻。(取材自微博)
張佳寧(圖)、魏哲鳴在「私藏浪漫」中從高中同學變成夫妻。(取材自微博)

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