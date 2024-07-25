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演大學生令人尷尬… 新劇收視倒數 黃曉明從影帝淪綜藝咖?

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明主演的新劇「赤熱」收視低迷。(取材自微博)
黃曉明主演的新劇「赤熱」收視低迷。(取材自微博)

大陸男星黃曉明新劇「赤熱」近日在愛奇藝、騰訊雙平台播出，首播熱度低迷，收視率更是央八倒數的水平，「影帝」的成績讓觀眾們大跌眼鏡。但他在各綜藝節目的表現，卻頗受「肯定」，有評論質疑黃曉明從影帝淪為綜藝咖了？

「赤熱」講述一群頂尖人才響應回歸大陸熱潮，從無到有開始摸索，推動大陸高水平科技自立自強，用全新視角詮釋「中國科創人」的奮鬥故事。

有人覺得這部劇很感人，開播第一天，首播的4集網播量僅67萬，僅占市值的0.3%，非常低迷。

鳳凰網報導指出，有網友分析稱，覺得是被題材限制住了，有觀眾說劇情可以用魔幻來形容，打著「中國科創人」的旗號，但卻拍得一塌胡塗。

也有觀眾直接表示，「這部劇最致命的點就是太無聊了」、「兩個中國面孔一直在說英文，大概就看了個半集就換台了」甚至說「編劇是沒上過班嗎？」直呼要看不下去。有人直言，黃曉明這個年紀早都不適合演大學生了，看著讓人感到尷尬。

而「赤熱」的播出，讓黃曉明的演技再次受到討論。據報導，早年的「上海灘」「還珠格格3」為黃曉明打開知名度。「烈火英雄」裡面高能救火的場面，則看哭不少影迷，黃曉明也憑藉此片拿下金雞獎和百花獎的影帝。但他確實很久沒有認可度很高的角色了。

報導指出，黃曉明的新劇沒激起任何水花，但在綜藝裡的表現卻被記住了，而且印象深刻；最有名的還要數他在「中餐廳」裡的名言：「我不要你覺得，我要我覺得。」黃曉明的綜藝名場面一個接一個，這也引來大眾的質疑：這是漸漸淪為「綜藝咖」了嗎？

黃曉明

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