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31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

娛樂新聞組／即時報導
李現、周雨彤主演的「春色寄情人」收穫不錯的口碑。(取材自微博)
李現、周雨彤主演的「春色寄情人」收穫不錯的口碑。(取材自微博)

因電視劇「親愛的，熱愛的」、「去有風的地方」吸粉無數的大陸男神李現，今年4月間演出「春色寄情人」，再火了一把。近日，李現在接受雜誌採訪時談到年齡增長會涉及對角色的塑造，還說自己拒絕在「春色寄情人」中扮嫩演高中生。

李現、周雨彤主演的「春色寄情人」描述遺體整容師與殘疾女的愛情故事，劇情有帶到兩人的高中時期。當時，導演和製片人提出，希望高中時期由李現、周雨彤自己來演，但遭到李現拒絕。他說，自己心裡明白現在的身心和外型狀態，已不允許再去演一個高中生了。

最後，少年時期的他們由新生代演員馬伯全、都蘭飾演。

李現坦言，「30歲後，感覺時間是流動的，身體的狀態跟運動技能大不如從前了。這不只是演員，而是所有人都必須接受的事實，就是不得不接受身體機能的不可逆。」

李現的坦然獲得不少網友大讚「人間清醒」、「尊重觀眾和角色」、「真誠好演員」，但也有不少網友想起很多演員其實並不清醒，包括楊紫、黃曉明、喬衫等都曾「逆齡」演過學生，卻引來不少批評。

在電視劇「乘風踏浪」中，39歲喬衫飾演的彭錦西是一名20歲的高中生，由於年齡差距太大，再加上臉部皺紋稍顯老態，與高中生青澀模樣大相逕庭，因此遭受網友非議。

無獨有偶，楊紫和小8歲男星范丞丞搭檔演出的青春偶像劇「要久久愛」，也被網友吐槽31歲的她穿上高中校服相當「違和」，尤其僵硬的臉部一點都不青春洋溢。

近日播出的連續劇「赤熱」中，46歲的黃曉明扮起了大學生，也被指面容滄桑、皮膚鬆弛，無論怎麼看都和學生沾不上邊。

馬伯全(左)、都蘭演出李現、周雨彤的高中時期。(取材自微博)
馬伯全(左)、都蘭演出李現、周雨彤的高中時期。(取材自微博)

黃曉明

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