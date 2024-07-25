高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

許凱在「你比星光美麗」中，再度飾演霸總。(取材自微博)

「許凱連續七年承包暑期檔」相關話題日前登上熱搜，隨著職場愛情劇「你比星光美麗」熱播，許凱受訪時表示，作品能夠得到大家的關注，自己覺得非常幸運，「很榮幸，但也要繼續努力」。

新京報報導，在「你比星光美麗」中，許凱飾演東揚醫療總裁「韓廷」，是女主角紀星（譚松韵飾）創業路上的貴人 ，也是她人生中的摯愛伴侶。兩人組成的「星動不廷」組合，讓夏日螢幕處處瀰漫著戀愛的氣息。

「霸道」總裁是韓廷給人最直觀的印象，即便是面對他默默愛了十年的紀星，韓廷也絕對不會嘴上饒人。在許凱看來，韓廷就是「口嫌體正直」的典型代表。 「嘴上說不要，身體卻很誠實。我生活中其實也是這樣，比如我嘴上說不吃漢堡，但實際上我最愛吃了。」許凱笑著說。

雖然性格上有些許相似之處，但許凱自認不如韓廷優秀。 「他是個天生的領導者，很有大局觀，不拘小節，抓大放小。」許凱說。而這樣的人設，也為表演帶來了不小的挑戰。

「韓廷有些話我在生活中是說不出來的。後面我找到了一個點，就是韓廷做事、說話都很從容，情緒非常穩定。所以，其實我並沒有刻意去裝高冷耍酷，更多的還是從角色內心出發。

許凱透露，這是自己第一次和譚松韵合作，「她是一個性格很好的小姑娘，工作起來非常認真。所以我們對起戲來非常輕鬆，氛圍也非常好」。