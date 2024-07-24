70年代玉女歌手陳秋霞 新書寫初次見到老公時…

陳秋霞曾以電影「秋霞」就勇奪第14屆金馬影后。（取材自臉書）

資深香港 女星陳秋霞近日推出新書《媽媽語錄》，紀念母親100歲冥誕及慶祝自己入行50年，書中從兒時回憶，包括如何踏上藝術之路，以及母親的影響，談到她成為人母後的點滴日常，該書全部收益都將捐作公益用途。陳秋霞並表示自己想借新書向已故母親道歉：「雖然佢已經聽唔到，但我選擇寫書公開道歉」。

陳秋霞曾是70年代玉女 歌手，19歲時被台灣導演宋存壽挖掘，從歌手跨足電影圈，拍了第一部電影「秋霞」就勇奪第14屆金馬影后；1981年她與馬來西亞鋼鐵大王鍾廷森結婚後，便淡出演藝圈。

綜合媒體報導，她日前接受訪問，談到媽媽會幫她研究怎樣唱歌，給她意見，還非常注意她上鏡頭時的妝容，不時提醒她補妝，稱她是「全世界最不愛漂亮的女明星」；「當我結婚後媽咪便知道自己生病且不久於人世，而我希望無論我結婚後多忙也會盡量回港陪伴她。

被問到維繫43年婚姻的秘訣，她簡單一句「各有所好」，夫妻之間不干預對方喜歡的事物；她也透露當初答應結婚，竟是嚮往「電視汁撈飯」──邊吃飯邊看電視的生活。

陳秋霞書中有寫初次見老公，婚後如何磨合及嫁到馬來西亞的生活，「當地很多蚊，我經常被蚊咬，又不習慣當地食物」；還提到媽媽要她向老公拿家用，「講到錢我最怕醜，開口攞家用都是一門藝術」，這些雖然好私人，但我覺得幾有趣；「怕自己年紀開始大，好多細節唔記得」，所以要將還記得的趣事，開心或不開心的事寫成書。