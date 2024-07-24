新劇「赤熱」收視倒數 黃曉明從影帝淪為綜藝咖？

黃曉明的演技一直被貼著「油膩」的標籤。(取材自微博)

黃曉明 新劇「赤熱」近日在愛奇藝、騰訊雙平台播出，首播熱度低迷，收視率更是央8倒數的水平，「影帝」的成績讓觀眾們大跌眼鏡。但他在各綜藝節目的表現，卻頗受「肯定」，有評論質疑黃曉明從影帝淪為綜藝咖了？

「赤熱」講述一群頂尖人才響應歸國熱潮，從無到有開始摸索，推動中國高水平科技自立自強，用全新視角詮釋「中國科創人」的奮鬥故事。

有人覺得這部劇很感人，開播第一天，首播的四集網播量僅67萬，僅占市值的0.3%。截至7月22日，騰訊的熱度值只有17967，愛奇藝的熱度值只有3817，都非常低迷。

從在央八的收視率來看，「赤熱」前14集的平均值為0.894%，暫列央八第13位，2024年央八黃金檔低於這個成績的只有2部劇。

對於數據的低迷，鳳凰網報導指出，有網友分析稱，覺得是被題材限制住了，有觀眾說劇情可以用魔幻來形容，打著「中國科創人」的旗號，但卻拍得一塌糊塗。

也有觀眾直接表示，「這部劇最致命的點就是太無聊了」、「兩個中國面孔一直在說英文，大概就看了個半集就換台了」甚至說「編劇是沒上過班嗎？」直呼要看不下去。有人直言，黃曉明這個年紀早都不適合演大學生了，看著讓人感到尷尬。

而「赤熱」的播出，讓黃曉明的演技再次受到討論。據報導，早年的「上海灘」「還珠格格3」為黃曉明打開知名度；「瑯琊榜」中的林王，被觀眾稱讚恰到好處，在「無問西東」裡的演技也算沉穩。

「烈火英雄」裡面高能救火的場面，則看哭不少影迷，黃曉明也憑藉此片拿下金雞獎和百花獎的影帝。但黃曉明一直被網友冠以「油膩」的標籤，甚至在他獲得影帝時都要調侃：「別再獎勵自己演霸總了。」雖然能看出他在很努力的改變，但他確實很久沒有認可度很高的角色了。不少人甚至認為黃曉明作為大咖演員，網友卻連他的一部代表作都說不出。

報導指出，黃曉明的新劇沒激起任何水花，但在綜藝裡的表現卻被記住了，而且印象深刻；最有名的還要數他在「中餐廳」裡的名言：「我不要你覺得，我要我覺得。」黃曉明的綜藝名場面一個接一個，這也引來大眾的質疑：這是漸漸淪為「綜藝咖」了嗎？

近幾年，黃曉明一直都活躍在綜藝節目裡。例如他參加了「乘風破浪的姐姐」系列並擔任成團見證人，刷了不少存在感；在綜藝「盒子裡的貓」中的表現，網友調侃黃曉明自帶一種努力融入的笨拙感，眼神裡透露出一絲清澈的愚蠢。他與張藝凡之間的「303」梗廣為流傳，幾乎在年末每一個爆笑綜藝盤點都有這一段。