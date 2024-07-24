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趙麗穎隔18年師徒再聯手 擔綱馮小剛新片扮更生人

娛樂新聞組／綜合報導
趙麗穎官宣主演大導馮小剛的新片。（取材自微博）
趙麗穎官宣主演大導馮小剛的新片。（取材自微博）

知名女星趙麗穎日前官宣主演大導馮小剛的新片「向陽‧花」，其實兩人18年前就已結緣，2006年趙麗穎參加「雅虎搜星」選秀就是馮小剛組的冠軍，之後演出馮小剛執導的廣告，從此踏入演藝圈，而「向陽‧花」是「師徒」兩人首次在大銀幕搭檔。

大導馮小剛的新片「向陽‧花」日前宣布主創陣容。（取材自微博）
大導馮小剛的新片「向陽‧花」日前宣布主創陣容。（取材自微博）

「向陽·花」宣布主創陣容後，相關詞條立刻登上熱搜榜，趙麗穎的影迷無不「喜大普奔」，恭喜趙麗穎又有電影「大動作」；而趙麗穎曾經是馮小剛組記不住名字的小透明，如今是馮導電影率先公布名字的女主角，也不再是鑲邊配角，「整整18年，趙麗穎靠自己的努力做到了」。

「向陽·花」最新發布的概念海報以滿目金黃令人眼前一亮。（取材自微博）
「向陽·花」最新發布的概念海報以滿目金黃令人眼前一亮。（取材自微博）

「向陽‧花」講述了刑滿釋放的「白狐狸」（趙麗穎飾）和她的姐妹們一起回歸社會，掙脫命運的泥沼，向陽重生的故事，目前正在拍攝中。傳聞卡司還有王菊、蘭西雅、程瀟，讓網友期待一個100%的女性故事。據悉趙麗穎為上部電影「第二十條」學的手語，在「向陽‧花」也會派上用場。此外，概念海報以滿目金黃，明快的色調如向陽花般充滿生命力，也令人眼前一亮。

有評論指出，馮小剛作品向來頗具寫實質感，聚焦小人物的生活，趙麗穎則擅長演繹兼具力量感與生活氣息的女性。此番強強聯合，為電影品質提供了堅實保障；不過有網友發現，這個電影女主角的身分設定有點奇怪，女囚還有坐檯女的背景，趙麗穎之前就因為疑似坐檯瓜鬧得沸沸揚揚，因此有人懷疑，疑似馮小剛故意用這種身分設定來內涵趙麗穎。

趙麗穎 雅虎

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