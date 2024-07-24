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觀影說劇／「長相思」青丘公子涂山璟 熱度值突破2億

娛樂新聞組／綜合報導
鄧為在「長相思」中飾演「塗山璟」，人稱「青丘公子」。（取材自微博）
鄧為在「長相思」中飾演「塗山璟」，人稱「青丘公子」。（取材自微博）

騰訊影片近日在官方微博發布海報，慶祝電視劇「長相思」中的青丘公子塗山璟（鄧為飾）站內角色熱度值突破2億，成為騰訊視頻首位熱度破2億的男性角色。

新京報報導，由楊紫、張晚意、鄧為、代露娃、王弘毅領銜主演，檀健次特別主演的「長相思第二季」正在騰訊視頻熱播。鄧為飾演的「塗山璟」一角，當初在「長相思」第一季熱度破億，聲勢驚人，但鄧為在「長相思」第二季戲份明顯變少，鄧為粉絲砲轟劇組為檀健次加戲，紛紛湧入劇組官方微博開嗆。

第一季大爆，本來備受看好，不料越播口碑越是雪崩，四大主角各自粉絲都不滿意，小夭官配塗山璟（鄧為飾）下線高潮戲，他與哥哥對決時，中箭墜湖生死不明，但特效很陽春，連個特寫都沒有，被鄧為的粉絲在官博罵爆，指鄧為當時為這場重頭戲頂著攝氏40度高溫，穿層層古裝拍了三天，播出效果竟如此潦草，「官配下線竟然連NPC都不如」。

挺夭璟的網友質疑塗山璟明明是官配，是女主最後的依歸，為何戲份少到可憐？被說官配不一定是男主，原著小說就偏向瑲玹，不然劇名為何叫「長相思」，如果以塗山璟為主就應該叫「長相守」。

雖然「長相思第二季」收視不如預期，但無損鄧為在戲中角色的熱度，騰訊為了慶祝青丘公子站內角色熱度值突破2億影片，還特別在官方微博發布海報。

微博 高溫

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