李亞鵬「與王菲隔空對唱」 被酸：蹭前妻賺流量

李亞鵬直播帶貨播放王菲歌曲還「隔空對唱」。（視頻截圖）

天后王菲 前夫李亞鵬轉戰直播帶貨，近日他與妻子海哈金喜開直播，播放王菲與陳奕迅合唱的「因為愛情」還跟唱男聲部分，輪到王菲的部分時他催老婆「唱啊」，海哈金喜回「我想讓菲姊跟你合唱」，意外形成李亞鵬與王菲「隔空對唱」，被網友酸「怎麼和汪小菲 一樣了」、「現在直播帶貨有一個賽道是蹭前妻嗎」？

李亞鵬（右）被指消費前妻王菲（左）。（新華社資料照片）

天后王菲近日「討論度」大增，早前網路傳出她將在11月開唱，還繪聲繪影將在上海「官宣」演唱會日期，消息一出引發各界關注；不過她的經紀人陳家瑛隨即發聲明闢謠，沒想到前夫李亞鵬也來湊一腳，讓王菲「獻聲」。

52歲的李亞鵬不拍戲改做生意，結果欠下4000萬人民幣，遭法院判決強制執行並限制高消費，為了債務問題加入直播帶貨行列。近日與小18歲老婆海哈金喜直播，放起王菲的歌跟著唱，他自己唱男聲部分，要海哈金喜唱女聲部分，海哈金喜笑說「我想讓菲姊跟你合唱」。

李亞鵬聞言笑而不語，便與王菲「隔空對唱」唱完整首歌，結束後海哈金喜還誇「還是鵬哥跟菲姊唱得好」 。李亞鵬笑說：「哈哈，格局打開了。」不過海哈金喜解釋，因為Key太高唱不上去。

影片曝光後，引起網友熱議，不少人都批評他「消費」前妻王菲，更有人指他是在學大S 前夫汪小菲，拿前妻賺流量；不過也有網友替他緩頰，認為「因為愛情」是李亞鵬主演的電影「將愛情進行到底」的主題曲，他獻唱這首歌並沒有不妥。