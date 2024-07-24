葉童機場拒與男粉合影 遭嗆：有啥了不起

61歲的葉童在機場遭男粉絲衝出來要求合照，被工作人員阻擋，男子隨即竟破口大罵。（取材自微博）

61歲的葉童近日現身杭州的機場時，受到不少粉絲前來歡送，她亦一一與大家互動簽名。但在過程中，突然有一名男粉絲衝出來要求合照，被工作人員阻擋，他竟對著葉童破口大罵，令葉童頓時嚇到驚呆。

一男粉絲突衝出來合照。（取材自微博）

香港 01報導，從網上曝光的影片可見，當葉童現身機場時，已聚集多名粉絲，她亦上前為大家簽名，氣氛相當好。但突然有一名男粉絲衝出來舉起手機要求合照，此舉立刻遭到工作人員阻擋。隨後他情緒不滿，相當激動地對著葉童破口大罵：「拍個照不行啊！有甚麼了不起的，哎呀一個破…有啥用啊，拍照不行啊….」頓時令到葉童嚇到原地驚呆，顯得不知所措。

事件曝光後不少網民都指責該男子，直指是低質素粉絲，同時替葉童感到心疼。而葉童之後就事件在微博 發言：「請不用擔心，一點小插曲不會影響心情……，互聯網上看到的只是片面，也請大家對每個人都更多些善意和包容。」

台北中國時報報導，葉童過去因為「新白娘子傳奇」有「最美許仙」封號，她也是獲獎無數的影后，以「表錯七日情」和「婚姻勿語」奪得兩次香港電影金像獎最佳女主角獎。婚姻生活方面，她16歲出道時認識了廣告導演陳國熹，兩人1988年結婚，後來男方傳出跟其他女子曖昧，葉童都表態相信另一半，並表示平時夫妻倆互信尊重，「認定一個就是一個，婚姻是一生一世的」。