王菲瘋傳要開演唱會 經紀人發聲明回應

王菲要開演唱會？網友褒貶不一。（取材自微博）

疫情 之後，熱火朝天的演唱會市場要迎來「天后」開唱了？近日，「王菲 演唱會」悄悄登上熱搜，原來是天后被拍到現身台北密會經紀人。有網友表示，「她敢開，我就敢買票」，還有人說，「砸鍋賣鐵也要去看」。

王菲日前被拍到一身休閒、戴著口罩 現身台北街頭，這是她時隔六年後再次赴台。據悉，她此行目的有二，一是陪女兒李嫣在台北做修復手術，二是和金牌製作人邱瓈寬見面。

她倆相約在邱瓈寬家中吃晚餐，一聊就長達六小時，媒體紛紛猜測她們這次會面極可能是聊工作相關的事，因為先前就有港媒報導王菲有可能會舉辦演唱會。朋友圈甚至已有黃牛發出票務廣告，稱11月就在上海梅賽德斯奔馳館。

對此，有媒體訪問圈內演出商，對方表示，先前有聽到過一陣風聲，但後來就沒後續了，「如果確實是跟經紀人商量這事，那開唱可能性還是有的」。不過，在一切沒有官宣之前，都是猜測。

王菲2016年曾在上海梅賽德斯奔馳館舉辦「幻樂一場」演唱會，票價從1800元人民幣起跳，最高達7800元人民幣，索價不菲但仍一票難求。

雖然尚未證實「王菲演唱會」真實性，但網友已經敲碗期待，「王菲一開口就是傳奇」、「有生之年我真想去一次現場」、「希望這次是真的」。不過也有黑粉吐槽，「她嗓子早就垮掉了」，勸她珍惜最後一片羽毛。

對於傳聞，王菲的經紀人陳家瑛發出聲明，「最近關於王菲已落實今年開演唱會的傳聞屬於不實消息，要大家別上當。