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觀影說劇／胡玫執導紅樓夢 選角還原青春味

娛樂新聞組／綜合報導
關曉彤在「紅樓夢之金玉良緣」中飾演賈元春。（視頻截圖）
關曉彤在「紅樓夢之金玉良緣」中飾演賈元春。（視頻截圖）

胡玫執導的電影「紅樓夢之金玉良緣」日前發布「夢鎖紅樓」海報及「元妃省親」特輯。據悉，本片將呈現一部更具現代感與青春氣息的「紅樓夢」。

新快報報導，「紅樓夢之金玉良緣」忠實地展現了原著中官府世家少男少女那份獨特而細膩的情感，同時，遵循了原著角色正值青春年華的年齡設定，選定了一組12到17歲的年輕人來飾演與他們外形、性格、氣質最契合的書中角色。導演胡玫強調，還原這些歷史人物最重要的不僅是讓演員完成他們的表演，更應該讓這些人物的氣質和他們的靈魂體現在演員身上，顯得是與生俱來、呼之欲出的，這樣才能既把演員鎖在角色之中，又把觀眾「鎖」在紅樓之中。

有別於以往的影視作品，胡玫大膽地將「寶黛初見」這一段最純真、最動人的相遇安排在了影片的尾聲，作為情感高潮的迴響。

胡玫透露了她的創作意圖：「我們在最後時刻展現寶黛初見的美好。當故事推進到最悲痛的時刻，突然間，寶玉抬頭，腦海中浮現的是他與黛玉初次見面時的情竇初開、惺惺相惜，形成一種強烈的情緒對比。邊程在14歲時加入劇組，張淼怡則為19歲

邊程回憶道，「我們一直是特別好的朋友。培訓剛開始時，跟大家有一種似有似無的隔閡，但跟黛玉（張淼怡）就特別聊得來。」張淼怡也表示，「邊程在表演上非常專業也很有經驗，他總能準確把握導演的意圖，給到對手戲演員的東西也很準，和他拍戲就會比較輕鬆。

「元妃省親」是「紅樓夢」原著中非常重要的情節，為還原「元妃省親」中奢華隆重的場面，劇組定製場景中所用陳設，在大觀園中高掛數千盞燈籠，召集五、六百群演，一絲不苟完成了高規格的籌備與拍攝。拍攝期間正值酷暑，眾人頂著高溫工作，尤其是飾演賈母的老戲骨盧燕已年逾九旬，即使腿腳不便也堅持親身上陣完成跪拜戲。

關曉彤則飾演賈元春，拍攝時她還在大學讀書，她表示，這是自己第一次參演這麼高規格的古裝戲，回憶起拍攝時的點滴，她稱，能夠深刻感受到老演員的匠心精神，很值得年輕演員去學習、傳承。飾演王熙鳳的林鵬也坦言，老戲骨盧燕的精神值得年輕一代演員學習。

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