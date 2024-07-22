鄭佩佩生前敢說敢言 曾批張柏芝工作態度差「給香港演員丟臉」

鄭佩佩(左)曾經和張柏芝(右)合作電影「楊門女將之軍令如山」。(取材自豆瓣電影)

香港 資深武打女星鄭佩佩17日病逝，享年78歲。她為人一向直爽、敢說敢言，10年前上節目接受訪問時，就直言張柏芝 工作態度不好，丟香港演員的臉。

鄭佩佩與張柏芝過去曾合作拍過電影「楊門女將之軍令如山」，2014年在「大牌駕到」節目上，當主持人問她對張柏芝的印象，她雖認為張柏芝不是花瓶，演技很不錯，但直言對方工作態度不好，像是在拍攝期間天氣很冷，張柏芝卻遲遲沒有現身，攝影師在現場一直等，凍到腳都快變冰棍，鄭佩佩認為她給香港演員丟臉，就算是家庭有點問題，也不能把家裡的事帶到戲裡面。

之後，鄭佩佩被媒體廣泛報導砲轟張柏芝一事，逼得她在微博 發問，「如果說錯話是指說了真話那就很悲哀了。我說的是自己沒經三思張口就說，該檢討。雖然我被柏芝的影迷罵得狗血噴頭，我還是挺為柏芝高興的。柏芝啊，你不是孤單單一個人，有那麼多愛你的影迷支持你，一定要珍惜，你是一個難得會演戲的演員，多演些好戲來回報這份愛」。

而同樣參演此片的任賢齊，2023年跟張柏芝上綜藝節目「我們的客棧」時，則揭露當時因為張柏芝的媽媽生病，需要她趕回去照顧，但因為拍攝行程很緊湊，根本無法讓她請假回去，因此張柏芝心急如焚，在電話裡與媽媽抱頭痛哭，耽誤拍攝進度，被傳是耍大牌，但因為她都不出來解釋，就讓誤會傳言一直存在，任賢齊對此感到很心疼。