我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

手機話費「吃到飽」加州人每年多花245億

微軟大當機第3天 全美航班仍未恢復 有人飛機3度被取消

鄭佩佩生前敢說敢言 曾批張柏芝工作態度差「給香港演員丟臉」

娛樂新聞組／綜合報導
鄭佩佩(左)曾經和張柏芝(右)合作電影「楊門女將之軍令如山」。(取材自豆瓣電影)
鄭佩佩(左)曾經和張柏芝(右)合作電影「楊門女將之軍令如山」。(取材自豆瓣電影)

香港資深武打女星鄭佩佩17日病逝，享年78歲。她為人一向直爽、敢說敢言，10年前上節目接受訪問時，就直言張柏芝工作態度不好，丟香港演員的臉。

鄭佩佩與張柏芝過去曾合作拍過電影「楊門女將之軍令如山」，2014年在「大牌駕到」節目上，當主持人問她對張柏芝的印象，她雖認為張柏芝不是花瓶，演技很不錯，但直言對方工作態度不好，像是在拍攝期間天氣很冷，張柏芝卻遲遲沒有現身，攝影師在現場一直等，凍到腳都快變冰棍，鄭佩佩認為她給香港演員丟臉，就算是家庭有點問題，也不能把家裡的事帶到戲裡面。

之後，鄭佩佩被媒體廣泛報導砲轟張柏芝一事，逼得她在微博發問，「如果說錯話是指說了真話那就很悲哀了。我說的是自己沒經三思張口就說，該檢討。雖然我被柏芝的影迷罵得狗血噴頭，我還是挺為柏芝高興的。柏芝啊，你不是孤單單一個人，有那麼多愛你的影迷支持你，一定要珍惜，你是一個難得會演戲的演員，多演些好戲來回報這份愛」。

而同樣參演此片的任賢齊，2023年跟張柏芝上綜藝節目「我們的客棧」時，則揭露當時因為張柏芝的媽媽生病，需要她趕回去照顧，但因為拍攝行程很緊湊，根本無法讓她請假回去，因此張柏芝心急如焚，在電話裡與媽媽抱頭痛哭，耽誤拍攝進度，被傳是耍大牌，但因為她都不出來解釋，就讓誤會傳言一直存在，任賢齊對此感到很心疼。

張柏芝 香港 微博

上一則

張韶涵舞台上突說退休 粉絲狂喊「不要」

下一則

趙露思「後浪」負評多 卻入圍釜山電影節、和佘詩曼爭視后

延伸閱讀

鞏俐當年演「秋香」放不下身段 鄭佩佩充當翻譯還搞笑加碼

鞏俐當年演「秋香」放不下身段 鄭佩佩充當翻譯還搞笑加碼
鄭佩佩「敢說敢言」… 曾轟張柏芝工作態度差「給香港演員丟臉」

鄭佩佩「敢說敢言」… 曾轟張柏芝工作態度差「給香港演員丟臉」
鄭佩佩被閨密搶男友 分手岳華遠嫁美國 她還吃醋拿刀插床

鄭佩佩被閨密搶男友 分手岳華遠嫁美國 她還吃醋拿刀插床
鄭佩佩曾與岳華相戀5年 約會帶閨密最後被搶走

鄭佩佩曾與岳華相戀5年 約會帶閨密最後被搶走

熱門新聞

「火雲邪神」梁小龍主演的「查拳風雲」，票房奇慘。(取材自微博)

暑假檔最慘電影出爐？ 「火雲邪神」功夫片上映4天票房860元

2024-07-15 21:30
陳妍希(右)與老公陳曉上月傳出婚變。(取材自臉書)

上月傳與陳妍希婚變 女星曝陳曉真實狀況

2024-07-19 20:00
杜鵑飾演的「雪芝」是寶總心中的白月光。(取材自微博)

「繁花」原著作者曝最「神似角色」 不是寶總、汪小姐… 竟是「她」

2024-07-20 22:31
「婉寧長公主」原先設定由何瑞賢演出。(取材自微博)

「墨雨」長公主本不是李夢？ 于正親吐是為「譚松韵閨密」量身打造…

2024-07-18 07:00
「金豬玉葉」日前正式完結，目前總播放量已突破3億。(取材自微博)

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

2024-07-18 08:00
武俠影后鄭佩佩離世。(摘自微博)

鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝光

2024-07-18 23:40

超人氣

更多 >
拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒
歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗
得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付
特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求

特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求
4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表