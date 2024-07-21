我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年紀是最大敵人 拜登時不我予難堪退場

拜登退選 第一夫人吉兒貼愛心 孫女發文挺爺爺

張學友怎麼了？沙啞聲90度鞠躬致歉「有點狀況」

記者林士傑／即時報導
張學友「60+」世界巡演累積來到第153場。（JDS提供）
張學友「60+」世界巡演累積來到第153場。（JDS提供）

香港歌神張學友全心投入「60+」世界巡演，近來移師中國杭州開唱，21日是杭州站的第6場，他用略微沙啞的聲音向全場鞠躬致歉，表示：「在這裡再次跟大家道個歉，不好意思。」

他在此套巡演的一開場就又唱又跳，幾乎無暇休息，接著便是一連串的金曲，除了換裝之外毫無其他喘氣空間，因此一旦喉嚨出現狀況，就會有些吃力。他當晚準備跟觀眾聊天時，提到：「非常高興終於可以撐到現在了，今天是，因為有點狀況嘛，我自己的聲音，然後會影響我自己的集中力，會有些時候在想該怎麼唱怎麼唱，可能有些時候會忘記怎麼跳舞。」更搭配了一個綜藝摔，不僅逗樂全場，也希望讓大家安心。

雖然聲音有狀況，但他堅持的那面讓觀眾十分感動，接著真誠告白：「謝謝大家，一直陪我到現在，可以跟大家保證，除了我會多喝點水以外，我不會少唱一首歌的。」全力以赴的模樣讓觀眾很是心疼。

而他進行「60+」世界巡演期間，曾因確診、感染RSV停辦部分場次，甚至一度因為暈眩症發作跌坐台上，因此粉絲陸續在網路喊話要他保重身體，別再為無法預料的事情道歉。此外，目前他的「60+」巡演場次累積來到第153場，距離上套巡演233場的世界紀錄只差80場，有望再度突破自己。

香港

上一則

先後獲選「最性感男人」 死侍、金鋼狼表態了

延伸閱讀

張學友高喊「60歲不恐怖」 打碎歌迷年齡焦慮

張學友高喊「60歲不恐怖」 打碎歌迷年齡焦慮
戲說從頭／謝霆鋒拍動作戲 要張學友「放膽打」

戲說從頭／謝霆鋒拍動作戲 要張學友「放膽打」
謝霆鋒拍戲險破相 從高處跌落 眼角冒血養傷1個月

謝霆鋒拍戲險破相 從高處跌落 眼角冒血養傷1個月
被高壓逼迫 歌神張學友變躁鬱症患者

被高壓逼迫 歌神張學友變躁鬱症患者

熱門新聞

「火雲邪神」梁小龍主演的「查拳風雲」，票房奇慘。(取材自微博)

暑假檔最慘電影出爐？ 「火雲邪神」功夫片上映4天票房860元

2024-07-15 21:30
陳妍希(右)與老公陳曉上月傳出婚變。(取材自臉書)

上月傳與陳妍希婚變 女星曝陳曉真實狀況

2024-07-19 20:00
「婉寧長公主」原先設定由何瑞賢演出。(取材自微博)

「墨雨」長公主本不是李夢？ 于正親吐是為「譚松韵閨密」量身打造…

2024-07-18 07:00
「金豬玉葉」日前正式完結，目前總播放量已突破3億。(取材自微博)

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

2024-07-18 08:00
武俠影后鄭佩佩離世。(摘自微博)

鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝光

2024-07-18 23:40
杜鵑飾演的「雪芝」是寶總心中的白月光。(取材自微博)

「繁花」原著作者曝最「神似角色」 不是寶總、汪小姐… 竟是「她」

2024-07-20 22:31

超人氣

更多 >
拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒
「繁花」原著作者曝最「神似角色」 不是寶總、汪小姐… 竟是「她」

「繁花」原著作者曝最「神似角色」 不是寶總、汪小姐… 竟是「她」
4星座財富大門開了 金牛投資有回報、他們迎情感世界豐收季

4星座財富大門開了 金牛投資有回報、他們迎情感世界豐收季
日本女人愛炫富？網友：她們不曬豪宅名包「改炫這個」

日本女人愛炫富？網友：她們不曬豪宅名包「改炫這個」
「火雞肉、肝泥香腸…」12州熟食肉細菌汙染 已2死28住院

「火雞肉、肝泥香腸…」12州熟食肉細菌汙染 已2死28住院