張學友高喊「60歲不恐怖」 打碎歌迷年齡焦慮

張學友以自己的年齡安慰粉絲，「60歲的年紀並不恐怖」。（取材自微博）

香港歌神張學友自去年展開「60+世界巡迴演唱會」，日前到杭州開唱，大方回應年齡問題。63歲的他問台下歌迷「我恐怖嗎？」歌迷朋友們齊聲大喊「不恐怖」，緊接著張學友就說：「所以大家不要緊張，60歲的年紀並不恐怖」，用自己做案例呼籲粉絲們不要對年紀產生焦慮。

新聞晨報報導，張學友此次杭州站巡演，創造了當地演出史上的一個奇跡——連續4周、共計12場的「包月」式演出計畫。據不完全統計，自2023年6月9日從澳門開始至今的近一年時間，「張學友60+巡回演唱會」已經在不同國家和地區開了超過100場。平均下來，不到3天就要開一場。

張學友演唱會兩三個小時不但又跳又唱，甚至還可以在舞台上輕鬆做一字馬劈腿，動作絲滑，燃炸全場，讓觀眾驚呼「張學友一點沒變老」。他更和粉絲相約「70+」再見一次，大家都要好好保重身體。

然而高強度的演出行程，對張學友來說依然是對身體的挑戰。今年6月7日，張學友因感染了RSV（呼吸道合胞病毒），取消原定當晚在台北小巨蛋的演出。此前也因身體因素，取消了3月8、9、10日在上海東方體育中心舉辦的3場演唱會。