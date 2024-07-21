追星劉亦菲成功… 「迷弟」林一自爆和偶像演吻戲竟「無法入戲」

林一在劇中飾演帥氣飛行員「林西」。(取材自微博)

大陸新生代男演員林一曾演過「致我們暖暖的小時光」、「玲瓏」、「別對我動心」等劇，因斯文清秀外型，讓他成為「學霸專業戶」。前段時間，他參演劉亦菲 主演的「玫瑰的故事」，在劇中飾演帥氣飛行員「林西」，他和劉亦菲的第一場戲就是吻戲，讓身為「迷弟」他緊張到難以入戲。

林一近日在綜藝「全力以赴的行動派」中，談到與劉亦菲拍攝的感受，原本木訥害羞的他詞彙量暴增，大讚劉亦菲的美很獨特，是「特別舒服、大器、自信的美」，並談及與劉亦菲拍首場吻戲時竟難以入戲。

他還說，與劉亦菲拍的第一場戲，就是兩人在劇中的最後一場戲，他演出的飛行員「何西」要出國深造，所以在劉亦菲額頭留下深情一吻。林一滿臉笑意地說，「我完全無法入戲，很像第二種表演體系，就是本體跟自我分開，自己居然跟劉老師在拍戲」。

更透露第一次在片場見到劉亦菲，因為太過開心，所以一直盯著她，還害羞自嘲，「看到有點沒禮貌。」

據悉，林一是劉亦菲的「鐵粉」，他對神仙姐姐的作品如數家珍，「『夢華錄』、『花木蘭 』，再早一點是小龍女、王語嫣和趙靈兒」，並坦承和劉亦菲合作相當開心。

「玫瑰的故事」播出完結篇時，林一曾在微博 表示，「第一次見到她的時候大腦一片空白，好像總控制不住已讀亂回，不敢相信自己真的能見到偶像。」

林一曾在受訪時表示，「如果我是何西，不會做出一樣的選擇。」林一直言，「我會在飛機上表白，那多浪漫啊」，真情流露讓不少網友笑稱「果然是追星成功的最強代表」。