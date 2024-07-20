小時候遇上這事父親不再回家 鄭佩佩從此童年不會笑

鄭佩佩從當紅武打女星到走出婚姻低潮，以華夫人、碧眼狐狸角色重新顛覆影壇印象。(圖／中視提供)

7月19日由中國導演對外透露，鄭佩佩已經病逝，享壽78歲；鄭佩佩1946年在中國出生，年輕時移居香港 ，但也度過一段父親遭到勞改、家人離散的孤獨童年，鄭佩佩曾說：「很難想像吧，我的童年居然不會笑。」

據「轉角國際24小時」報導，鄭佩佩1946年出生於中國上海，到1960年14歲的時候，全家移居到香港生活。彼時正好碰上邵逸夫在1958年於香港成立「邵氏兄弟」公司，準備招收訓練演員，鄭佩佩就在抵達香港2年後的1962年，錄取為邵氏南國實驗劇團訓練班的第一期學生；和鄭佩佩同一期的學生裡，還有後來演出「倩女幽魂」燕赤霞的午馬。

和眾多邵氏訓練出身的年輕演員一樣，鄭佩佩從訓練班畢業後隨即簽入到邵氏公司底下。鄭佩佩以文藝電影「情人石」起步、並且和女演員江青搭檔演出南國劇團「牛郎織女」，因演出牛郎一角而受到電影導演的注目，而後有機會演出「寶蓮燈」、以及1966年20歲的時候，演出胡金銓的「大醉俠」，沒想到鄭佩佩飾演片中的金燕子一角，讓她從此奠定銀幕女俠的招牌形象。

出生於中國、發跡於香港、結婚於台灣、又到美國生活並取得身份，鄭佩佩的人生經歷許多異地離散的波折，也是一個歷史世代的縮影。

鄭佩佩在自傳「回首一笑七十年」中詳細提到她的童年，父親蔣學成原先是巡捕，抗戰結束後辭官從商，開了中國第一家墨水廠「A字墨水廠」。沒有多久，1949年國民黨敗退、中共 成立政權，父親蔣學成在1952年鄭佩佩6歲時，被中共送去勞改，此時最小的妹妹剛出生，此後全家再也不曾見過父親，其生死下落也成為鄭佩佩一家無解的謎團。此後，鄭佩佩與弟妹們改從母姓。

鄭佩佩提到，自己從小就被外界扣上「反革命家屬」，前途茫茫。她如此回憶：

「自從我父親出事以後，我臉上再也沒有了笑容，很難想像吧，我的童年居然不會笑！」

父親勞改後，母親一肩扛起家計，此時與弟妹年紀相去不遠的她，因為是家中大姊，因而也成為了照顧家庭的「小媽媽」。鄭佩佩非常重視家人，儘管在青少女時期與家人各奔東西，但不時仍掛記著弟妹的發展，最小的妹妹往後擔任她的經紀人。母親為了生計帶著弟妹赴港，獨留她一人與一位老保母在上海讀中學，初二時因反革命家屬的背景沒有考取北京舞蹈學校，因而前往香港繼續學舞，爾後考進了邵氏南國實驗劇團，與江青搭檔演出「牛郎織女」的牛郎一角受導演青睞，這才開啟了她的武俠演藝生涯。而後，母親與繼父、弟妹移民澳洲 ，鄭佩佩則留在港台兩地拍電影。

鄭佩佩談到童年時說：「我永遠是獨來獨往，或許人來到這個世界上本來就是孤獨的。」不過，在鄭佩佩晚年的生活裡，她與子女家人團聚，共享天倫之樂。