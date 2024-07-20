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莫文蔚鳥巢唱「未濟」 易經寫入歌詞象徵逐夢不老

記者梅衍儂／綜合報導
莫文蔚是第一位在鳥巢開唱的華語女歌手。(圖／地球娛樂提供)
莫文蔚是第一位在鳥巢開唱的華語女歌手。(圖／地球娛樂提供)

莫文蔚身為首位在鳥巢開唱的華人女歌手，日前在演唱會帶來新歌「未濟」首唱，用音樂感動現場10萬觀眾，分享「逐夢依然不老，放棄為時尚早」的主題，作詞人李焯雄以平易近人、充滿哲理的文字，刻畫出逐夢和挑戰雖然艱辛，但只要保持正向心態，夢想永遠不會老去，只要願意追求，一切為時不晚。

由莫文蔚號召陳明道（Terry Chan）、荒井十一、李銖銜（James）組成的限定搖滾樂隊「The Masters」，推出抒情新曲「未濟」，這首歌由Karen、陳明道、荒井十一、李銖銜共同譜曲、製作、編曲與演奏，並交由李焯雄填詞 ，以易經中最後一卦—「未濟卦」作為核心創意，莫文蔚表示，「未濟卦」雖作為易經的最後一卦，明指尚未完成的狀態，「一切處於未定論，但同時也代表未來『無限可能』的發展契機。」

作詞人李焯雄則透過「未濟卦」中的卦辭「小狐汔濟」延伸為歌詞內容，藉由「小狐狸過河意外沾濕尾巴而舉足不前」的典故來創作，深入淺出分享，勿被計畫外的「改變」破防而裹足不前，該見招拆招出手才有擁抱成功的可能性。

而在音樂中努力不懈、持續推出「好料」的莫文蔚百忙中回歸，再度擔任全球高端護膚品牌SK-II大中華區品牌代言人，此外，近期與劉德華主演的電「焚城」，將在下半年展開宣傳，莫文蔚表示與華仔相隔十多年再合作很高興，「但劇本中有大量專業名詞，可要努力記對白，但這次拍攝挑起戲癮，希望很快有機會再拍電影。」

莫文蔚和新音樂團隊推出歌曲「未濟」。(圖／地球娛樂提供)
莫文蔚和新音樂團隊推出歌曲「未濟」。(圖／地球娛樂提供)

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