男星才喊「台灣不是靈魂的家」 PO騎重機片地點被吐槽

郭品超近日參加節目開啟了山東尋根之旅。（取材自微博）【作者：林鴻祥，日期：2023-09-04，數位典藏序號：20230904130432995】

台灣藝人郭品超因為飾演台劇 「鬥魚」中學校老大「于皓」一角爆紅，後期便轉往中國演藝圈發展，去年他藉節目名義返回中國山東探親，未料近日被網友抓包受訪時自稱來自中國台灣、在台灣靈魂不見得會回家等，引起許多台灣網友的不滿。19日他在社群平台分享一段騎重機的短片，背景是在台灣，似乎未受近日爭議影響。

郭品超當時在節目上提起自己的人生，「好像我一直都都是在飄泊」，接著透露自己雖然生在台灣，但是爸爸是來自山東泰安，之前因為「行進中國黃河篇」的關係回去老家，終於與從來沒有見過面的親戚碰上面，他感嘆：「他們是我的家人，我覺得血濃於水這件事情是真的，我回到中國台灣的時候，那是身體的家，不見得靈魂會回家。」因此引發爭議。

郭品超在社群上傳一部騎著重機飆車的帥氣短片。（翻攝自小紅書）

19日郭品超在小紅書 分享了一段騎重機的短片，只見他穿著白色上衣配著黑色短外套，在高架道路上盡情奔馳，有眼尖網友發現，他騎車的背景是在台北的某座橋上，令網友忍不住吐槽「靈魂不是沒回家嗎」。

由郭品超、童飛主演的「狄仁傑通天人偶」日前在多家網路平台上映，但票房慘不忍睹，首日票房才82萬(約11萬美元)，口碑也是滿滿負評，有不少網友吐槽「又一部狄仁傑大爛片出現了」。