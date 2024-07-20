我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微軟系統大當機 紐約航班取消 華人機場茫然

紐約市無證客外賣郎滿街跑 無工作證遇劫不敢報警

男星才喊「台灣不是靈魂的家」 PO騎重機片地點被吐槽

娛樂新聞組／即時報導
郭品超近日參加節目開啟了山東尋根之旅。（取材自微博）【作者：林鴻祥，日期：2023-09-04，數位典藏序號：20230904130432995】
郭品超近日參加節目開啟了山東尋根之旅。（取材自微博）【作者：林鴻祥，日期：2023-09-04，數位典藏序號：20230904130432995】

台灣藝人郭品超因為飾演台劇「鬥魚」中學校老大「于皓」一角爆紅，後期便轉往中國演藝圈發展，去年他藉節目名義返回中國山東探親，未料近日被網友抓包受訪時自稱來自中國台灣、在台灣靈魂不見得會回家等，引起許多台灣網友的不滿。19日他在社群平台分享一段騎重機的短片，背景是在台灣，似乎未受近日爭議影響。

郭品超當時在節目上提起自己的人生，「好像我一直都都是在飄泊」，接著透露自己雖然生在台灣，但是爸爸是來自山東泰安，之前因為「行進中國黃河篇」的關係回去老家，終於與從來沒有見過面的親戚碰上面，他感嘆：「他們是我的家人，我覺得血濃於水這件事情是真的，我回到中國台灣的時候，那是身體的家，不見得靈魂會回家。」因此引發爭議。

郭品超在社群上傳一部騎著重機飆車的帥氣短片。（翻攝自小紅書）
郭品超在社群上傳一部騎著重機飆車的帥氣短片。（翻攝自小紅書）

19日郭品超在小紅書分享了一段騎重機的短片，只見他穿著白色上衣配著黑色短外套，在高架道路上盡情奔馳，有眼尖網友發現，他騎車的背景是在台北的某座橋上，令網友忍不住吐槽「靈魂不是沒回家嗎」。

由郭品超、童飛主演的「狄仁傑通天人偶」日前在多家網路平台上映，但票房慘不忍睹，首日票房才82萬(約11萬美元)，口碑也是滿滿負評，有不少網友吐槽「又一部狄仁傑大爛片出現了」。

台劇 小紅書

上一則

「犀利人妻」咖哩飯拌不拌？温昇豪忍了14年終表態

下一則

鄭佩佩曾與岳華相戀5年 約會帶閨密最後被搶走

延伸閱讀

奧斯卡製片家協助俄亥俄小型藝術電影院改頭換面

奧斯卡製片家協助俄亥俄小型藝術電影院改頭換面
最帥「狄仁傑」郭品超 搭「晶女郎」擦邊被轟爛片

最帥「狄仁傑」郭品超 搭「晶女郎」擦邊被轟爛片
又見爛片？ 郭品超搭過氣「晶女郎」翻拍「狄仁傑」 首日票房82萬

又見爛片？ 郭品超搭過氣「晶女郎」翻拍「狄仁傑」 首日票房82萬
馬麗有「抓娃娃」助攻 成了中國首位200億票房女星

馬麗有「抓娃娃」助攻 成了中國首位200億票房女星

熱門新聞

「火雲邪神」梁小龍主演的「查拳風雲」，票房奇慘。(取材自微博)

暑假檔最慘電影出爐？ 「火雲邪神」功夫片上映4天票房860元

2024-07-15 21:30
朱一龍(自左起)、張若昀、胡歌的演技被票選為前三。(取材自微博)

陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…

2024-07-12 21:25
「金豬玉葉」日前正式完結，目前總播放量已突破3億。(取材自微博)

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

2024-07-18 08:00
「婉寧長公主」原先設定由何瑞賢演出。(取材自微博)

「墨雨」長公主本不是李夢？ 于正親吐是為「譚松韵閨密」量身打造…

2024-07-18 07:00
武俠影后鄭佩佩離世。(摘自微博)

鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝光

2024-07-18 23:40
肖戰的好脾氣和高EQ獲讚「天選男友」。(取材自微博)

肖戰被路人潑了一身可樂竟是「這反應」… 網讚：天選男友

2024-07-17 22:37

超人氣

更多 >
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消
WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟
上月傳與陳妍希婚變 女星曝陳曉真實狀況

上月傳與陳妍希婚變 女星曝陳曉真實狀況
微軟系統全球大當機 4大重點一次看

微軟系統全球大當機 4大重點一次看