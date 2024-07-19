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鄭佩佩曾回憶 拍戲時險被一武打巨星弄到腿殘

娛樂新聞組╱即時報導
鄭佩佩逝世後，不少台灣網友以「不笑不走路」來致意這位一代女俠。（截自YouTube）
鄭佩佩逝世後，不少台灣網友以「不笑不走路」來致意這位一代女俠。（截自YouTube）

一代武打女星鄭佩佩驚傳17日在美國離世，享壽78歲。武打巨星成龍在微博分享跟鄭佩佩的合照悼念。而鄭佩佩早年接受大陸綜藝節目「今夜有戲」訪問時，直指成龍小時候不用功學習，還在片場被他與其他人弄到險些腿殘。

鄭佩佩離世，個人簡歷變黑白。（取材自百度百科）
鄭佩佩離世，個人簡歷變黑白。（取材自百度百科）

鄭佩佩在年輕時曾與成龍有合作，當主持人問到成龍是什麼樣時，鄭佩佩不畏言說：「他比較喜歡玩，他小時候不怎麼用功，因為他小時候，我跟他一塊合作過嘛，他是武行，他也是，他們七小福嘛，三毛比他用功，三毛就是洪金寶。」

鄭佩佩回憶，有次拍戲腳受傷了，成龍和幾個人用乾冰敷她的腿，後來好多年以後，成龍見到她都跟說，那時候他們覺得我的腿就完蛋了。還好她最後的恢復狀況良好，鄭佩佩自嘲自己不是小姐命：「就是你曉得有人是丫頭身子嗎？我就是丫頭身子，有的人小姐身子，那就不行了。」

成龍在微博分享合照悼念鄭佩佩X。(取材自微博)
成龍在微博分享合照悼念鄭佩佩X。(取材自微博)

而成龍在鄭佩佩過世後，在微博分享合照悼念，並附文「鄭佩佩前輩，我們心中的一代俠女，光影世界將一直留存您的傳說。一路走好，江湖再見」。

鄭佩佩也被曝光之前在片場休息從不坐躺椅的原因。曾合作過「天涯織女」戲劇的袁弘曝光鄭佩佩過去寧願穿著厚重衣服等戲或是坐木箱也不願坐在躺椅上，對此鄭佩佩提過害怕漂亮的衣服會變皺，認為自己站一下就好，可見她相當敬業。

鄭佩佩過世瞬間引發網友的關注，不只讓她的微博被網友悼念文給洗版，就連百度百科頁面也變成黑白。台灣網友得知後也是一片哀嚎與惋惜，紛紛在PTT留下鄭佩佩在《唐伯虎點秋香》最經典的台詞，「大不了不笑不走路！」，勾起眾人的童年回憶，「華夫人！一路好走」、「華夫人，R.I.P.」、「R.I.P.大家都看她電影長大的」。

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