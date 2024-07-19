上月傳與陳妍希婚變 女星曝陳曉真實狀況

陳妍希(右)與老公陳曉上月傳出婚變。(取材自臉書)

大陸男星陳曉與台灣女星陳妍希上月爆出8年婚變，狗仔爆料指陳曉做得相當絕情，不僅封鎖陳妍希還換電話號碼，雙方若要溝通得透過中間人傳話。陳曉最近忙拍新劇「大生意人」，和他合作的女星林夏薇對此表示，陳曉看起來沒異常，「他沒有不開心呀」。

陳曉、陳妍希婚變之說傳得沸沸揚揚，但夫妻倆卻始終保持沉默，任憑外界風風雨雨。但7月5日陳曉37歲生日，陳妍希連著2年對老公生日不發一語，再度引起熱議。

林夏薇日前到橫店拍「大生意人」。（取材自微博）

據港媒報導，女星林夏薇和陳曉是中央戲劇學院2009年同屆畢業生，不僅是同窗也是好朋友，兩人最近首次合作，因為很久沒見面，為了培養默契還相約吃飯。被問到有無關心陳曉失婚問題，林夏薇說「都在聊戲，作為好朋友其他的事都不會特別去問。」是否怕對方不開心，她則說：「不是，他沒有不開心呀」，林夏薇還指陳曉看起來並沒有失魂落魄或是生氣的模樣。

而陳妍希老友林心如 先前出席代言活動時，透露今年過年有跟陳妍希母子聚會，至於陳曉有沒有來？林心如尷尬回：「沒有，不要問我這個啦。」

據陸媒報導，陳妍希近日有一齣戲在播、一個綜藝待播，還有個新劇開拍，種種巧合讓不少人認為這是一場有預謀的炒作。由陳妍希、周柯宇主演的新劇「狙擊蝴蝶」日前開機，劇中，41歲陳妍希飾演失婚女，合作小19歲的鮮肉周柯宇上演姐弟戀。而在婚變事件爆發後、神隱多日的陳妍希也更新微博 ，曬出多張劇照。