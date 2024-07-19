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趙麗穎為馮小剛電影剪短髮 滿滿少女感被讚有「事業腦」

娛樂新聞組／綜合報導
趙麗穎多年來一直留著長髮。(取材自微博)
趙麗穎多年來一直留著長髮。(取材自微博)

不久前才以電視劇「與鳳行」收穫一波人氣的大陸女星趙麗穎，近日被拍到現身長沙機場，讓人訝異的是，一向留著長髮的她，竟然剪了一頭齊耳短髮，一時間「趙麗穎短髮進組」衝上熱搜榜首，有網友大讚，「就愛趙麗穎有事業腦」。

近日，有網友捕獲趙麗穎的蹤影，只見她一身休閒裝扮，戴著鴨舌帽與口罩，但最引人注目的是，她罕見剪了一頭齊耳短髮。有不少網友大讚，「女神短髮也很好看」、「很期待沒戴帽的效果」、「太有少女感了」、「那頭髮說剪就剪了，一說拍戲進組啥都能捨」、「期待趙麗穎解鎖新作品」。

據悉，趙麗穎這次大動作換造型是為了加入馮小剛導演的劇組，參演電影「出獄女子的故事」。該片除了趙麗穎，還找來另兩位人氣女星白百何、周雨彤，陣容引起網友期待。

眾所周知，趙麗穎在圈內是出名的「拚命三娘」，憑藉敬業精神，因此才有機會與張藝謀、陳可辛等大導演合作。有粉絲看好趙麗穎拚事業的態度，「我姐真是個事業腦」，還有人指出，這是趙麗穎一年內進的第五個組了，「一直在進組，一直在奮鬥」。

據了解，趙麗穎近年轉向大銀幕，除了今年初客串演出「第二十條」中的「聾啞媽媽」一角，去年以來還陸續拍完「虎狼之事」、「喬研的心事」，以及香港導演陳可辛執導的新片「醬園弄」。

「趙麗穎短髮進組」一舉衝上熱搜。(取材自微博)
「趙麗穎短髮進組」一舉衝上熱搜。(取材自微博)

趙麗穎 口罩 香港

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