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李夢非「墨雨」長公主首選 于正爆料為「她」量身打造

娛樂新聞組／綜合報導
李夢憑藉出色演技一夕暴紅。(取材自微博)
李夢憑藉出色演技一夕暴紅。(取材自微博)

由吳謹言、王星越主演的古裝劇「墨雨雲間」雖已經收官，但相關熱度不減。其中，飾演「婉寧長公主」的李夢，靠著出色演技一夕暴紅，但她卻被挖出耍大牌的黑歷史，連製片人于正都爆料，該角色原是為旗下女星何瑞賢量身打造，但因何瑞賢去演了「你比星光美麗」，于正還呼籲大家看「你比星光美麗」，意外引發討論。

李夢前段時間才因為留言讚賞一則網友批評劉亦菲「玫瑰的故事」、稱讚「墨雨雲間」的貼文，挨轟「情商低」、「沒品」，而這些年來，關於她的負面評價一直未停過。但她在「墨雨雲間」的表現有目共睹，瘋批演技甚至被網友拿來和「慶餘年」中李小冉飾演的「長公主」做比較。

李夢雖然因飾演瘋癲「長公主」知名度大漲，不過于正卻意外爆料，「婉寧長公主」原是為旗下新人何瑞賢量身打造的角色，還不忘呼籲大家去看她的新劇「你比星光美麗」，據悉，何瑞賢在劇中飾演女主角譚松韵的閨密，是一名美麗幹練的金牌業務。

何瑞賢曾演過「以家人之名」、「驪歌行」、「尚食」、「珍饈記」等劇，有趣的是，她在「以家人之名」中和譚松韵也是閨密，這次兩人再次搭檔，讓不少粉絲相當開心。

「婉寧長公主」原先設定由何瑞賢演出。(取材自微博)
「婉寧長公主」原先設定由何瑞賢演出。(取材自微博)

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