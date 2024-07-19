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戲說從頭／首度合作許凱 譚松韵笑他「霸總變紳士」

娛樂新聞組／綜合報導
譚松韵(右)自爆，這是第一次和許凱合作。(取材自微博)
譚松韵(右)自爆，這是第一次和許凱合作。(取材自微博)

都市劇「你比星光美麗」近日熱播，譚松韵飾演的紀星是科技公司的創辦人，她擁有著創業者的堅韌以及職場女性的幹練。這也是譚松韵首度與飾演投資者的許凱合作，譚松韵笑說，一直以為許凱是霸總，「但其實他內心是憨憨的，非常紳士，也很會照顧人」。

新京報報導，在「你比星光美麗」的劇情中，紀星開局不順。身為職場打工人，就算能力過硬，負責的項目得到認可，卻只收到上司升職加薪的空頭支票；遭遇公司高層「鹹豬手」，反被同事孤立；大老闆對自己青睞有加，又招來了各種不堪的非議……忍無可忍之下，紀星選擇了辭職創業。

譚松韵表示，她自己遇到一些事情她的處理方式會和紀星一樣。 「遇到職場不公的事情，我也會非常強硬地表達自己的訴求。而且，我們都很知道自己心中的熱愛，也知道自己最擅長的東西是什麼。」

「她是個野草創業者，有著很強的能力，很聰明，也很正直，有著非常清楚的原則和底線。」在譚松韵看來，紀星辭職走上創業之路，是偶然，但也是必然。「她身上一直有一股韌性，而且非常熱愛自己的專業，不會因為任何事情而停下自己向前的腳步」。

報導指出，一個是初出茅廬的創業者，一個是久經商場的投資者，劇中的「星動不廷」組合在這裡碰撞出了別樣的浪漫火花。

譚松韵透露，這是自己第一次與許凱合作。此前，雖然看過他在「延禧攻略」等作品中的表演，但始終沒有正式合作過。這次螢幕牽手，也讓她對許凱的印像有些不一樣。 

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