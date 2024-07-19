「花少」結為忘年交… 劉濤悼鄭佩佩：一直一直很想你

鄭佩佩(左)和劉濤情同母女。(取材自微博)

一代武打女星鄭佩佩驚傳17日在美國離世，享壽78歲。與她情同母女的大陸藝人劉濤 ，19日悲痛發文，「您是我永遠的知己媽媽」，有網友發現她的IP屬地正是在美國，研判她應該是急飛美國見前輩最後一面。

劉濤發文悼念，稱讚鄭佩佩永遠為他人著想，努力工作，為人真誠，言辭之間難掩悲傷與想念。她說，「她是一位善良堅毅勇敢的前輩，無論在工作還是生活中，她總是替他人著想，盡自己所能，去努力完成每一份工作，真誠照顧每一個夥伴，與她一起的日子我們也總是踏實溫暖且幸福！」

劉濤還提到，「您是大家心中永遠的俠女，也是我永遠的知己媽媽…無論未來我們會在哪一個時空再見彼此，我們依然會像之前一樣擁抱彼此，談笑人生」，最後，劉濤用一句「我想你！一直一直很想你！」作為結尾，真情流露讓不少網友看了淚目。

據悉，鄭佩佩與劉濤2014年在旅遊綜藝「花兒與少年」中結為「忘年交」，二人情同母女，感情深厚。該節目不久前慶祝10周年，曾有意找來鄭佩佩助陣，但劉濤透露對方身體狀況變差，時隔才兩個月，已經天人永隔。

劉濤當時在節目中透露，十年前對這個節目的印象很好，一群人出去玩還可以賺錢，但當她說到鄭佩佩的近況時，一度落淚，讓現場來賓也都紅了眼眶。