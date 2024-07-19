我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙市議員莊文怡還原經過 批警方過度執法

經文處新處長李志強 馬不停蹄訪台灣會館

「花少」結為忘年交… 劉濤悼鄭佩佩：一直一直很想你

娛樂新聞組／即時報導
鄭佩佩(左)和劉濤情同母女。(取材自微博)
鄭佩佩(左)和劉濤情同母女。(取材自微博)

一代武打女星鄭佩佩驚傳17日在美國離世，享壽78歲。與她情同母女的大陸藝人劉濤，19日悲痛發文，「您是我永遠的知己媽媽」，有網友發現她的IP屬地正是在美國，研判她應該是急飛美國見前輩最後一面。

劉濤發文悼念，稱讚鄭佩佩永遠為他人著想，努力工作，為人真誠，言辭之間難掩悲傷與想念。她說，「她是一位善良堅毅勇敢的前輩，無論在工作還是生活中，她總是替他人著想，盡自己所能，去努力完成每一份工作，真誠照顧每一個夥伴，與她一起的日子我們也總是踏實溫暖且幸福！」

劉濤還提到，「您是大家心中永遠的俠女，也是我永遠的知己媽媽…無論未來我們會在哪一個時空再見彼此，我們依然會像之前一樣擁抱彼此，談笑人生」，最後，劉濤用一句「我想你！一直一直很想你！」作為結尾，真情流露讓不少網友看了淚目。

據悉，鄭佩佩與劉濤2014年在旅遊綜藝「花兒與少年」中結為「忘年交」，二人情同母女，感情深厚。該節目不久前慶祝10周年，曾有意找來鄭佩佩助陣，但劉濤透露對方身體狀況變差，時隔才兩個月，已經天人永隔。

劉濤當時在節目中透露，十年前對這個節目的印象很好，一群人出去玩還可以賺錢，但當她說到鄭佩佩的近況時，一度落淚，讓現場來賓也都紅了眼眶。

劉濤

上一則

「華夫人」鄭佩佩離世 周星馳7字哀悼「江湖再見」

延伸閱讀

鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝

鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝
看美國對世界的巧取豪奪

看美國對世界的巧取豪奪
川普全代會演講 摘錄搶先看

川普全代會演講 摘錄搶先看

「唐伯虎點秋香」鄭佩佩驚傳離世 武俠影后享壽78歲

「唐伯虎點秋香」鄭佩佩驚傳離世 武俠影后享壽78歲

熱門新聞

「火雲邪神」梁小龍主演的「查拳風雲」，票房奇慘。(取材自微博)

暑假檔最慘電影出爐？ 「火雲邪神」功夫片上映4天票房860元

2024-07-15 21:30
朱一龍(自左起)、張若昀、胡歌的演技被票選為前三。(取材自微博)

陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…

2024-07-12 21:25
林更新飾演的方協文是個控制欲很強的霸總。(取材自微博)

林更新「白月光」變「霸道男」 認：不安全感和自卑造成

2024-07-11 08:00
肖戰的好脾氣和高EQ獲讚「天選男友」。(取材自微博)

肖戰被路人潑了一身可樂竟是「這反應」… 網讚：天選男友

2024-07-17 22:37
李嫣被指和已故天后李玟有幾分相似。(取材自微博)

王菲18歲女兒曬新照片 有幾分相像已故天后

2024-07-13 08:00
「金豬玉葉」日前正式完結，目前總播放量已突破3億。(取材自微博)

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

2024-07-18 08:00

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
專家說夫妻分床睡有益處

專家說夫妻分床睡有益處