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觀影說劇／劉雅瑟上「海關戰線」 拚命被封莽夫

娛樂新聞組／綜合報導
劉雅瑟為戲很拚命。(取材自微博)
劉雅瑟為戲很拚命。(取材自微博)

香港電影「海關戰線」由張學友、林嘉欣、劉雅瑟領銜主演，導演邱禮濤執導，邵劍秋監製，李敏、李升編劇，謝霆鋒擔任動作指導兼領銜主演。作為一部港式動作片，「海關戰線」將攝影機對準以往較少被搬上大銀幕的海關人員，講述他們破獲走私大案時的驚心動魄。本片不僅請來久未拍戲的張學友，演員劉雅瑟也是首次挑戰動作戲，她擁有乾淨清爽的長相，酷颯又灑脫的氣質，勇敢又可愛的個性。對待演戲，劉雅瑟用心演繹，用作品證明了自己。

新京報報導，在拍攝「海關戰線」之前，瀏雅瑟對香港動作電影有很深刻的印象，成龍、甄子丹這些前輩拍攝動作戲從來都是動真格，她非常清楚，如果沒有親身上陣，是很難呈現出最完美的效果的。擔任電影動作指導的謝霆鋒，無疑是影片最核心的團魂，他常說特效、綠幕沒有辦法代替演員真實的表演，拍電影一定要追求真的東西，這些話深深感染了劉雅瑟。

 「霆鋒哥在片場每次拍戲我們都會圍觀，從高樓跳下來，不停地跑炸點，還得控制情緒、表演、說台詞，他的敬業感染了每一個人」。劉雅瑟說。

在和謝霆鋒一同拍攝一場爆破戲時，劉雅瑟意外被炸點誤傷，眼睛內部進入大量異物，劃傷了眼角膜，經過簡單處理後，她便迅速返回片場繼續完成拍攝。她一心認為「怕歸怕，戲為大。」

作為香港金像獎最佳女主角，全心投入角色的劉雅瑟因為對角色太拚命而獲封「『海關戰線』第一莽夫」。對此，劉雅瑟說：「為角色拚命的前提是保護好自己，不是我在拚命，是角色在拚命。拍戲，我一直有壓力。大家總說演員要跳出舒適圈。對我來講，我從來都沒有在舒適圈。」

香港 謝霆鋒 甄子丹

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