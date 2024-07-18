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楊紫 「長相思2」收視翻車? 網嘲「五角戀」看得好膩

娛樂新聞組／綜合報導
楊紫在「長相思２」中變成戀愛腦？（取材自微博）
楊紫在「長相思２」中變成戀愛腦？（取材自微博）

由大陸藝人楊紫、張晚意、檀健次、鄧為、王弘毅主演的電視劇「長相思」，去年開播後引發追劇熱潮，楊紫也因此登上「陸劇女王」寶座。近日，「長相思２」開播，卻被發現收視一路下滑，甚至變成墊底，連豆瓣評分也比第一季的7.8分低了許多，只開出6.6。有網友分析，「為虐而虐」的五角戀讓人看得好膩。

相較第一季中，女主角成長之路好評不斷，「長相思２」被轟劇情拖沓無聊。劇中，楊紫飾演的小夭周旋在四男之間，五角虐戀情節毫無新意，劇情也被批太狗血。還有網友質疑「相柳」檀健次加戲，讓楊紫從大女主角淪為配角。

有網友直言，小夭明明是「全大荒最高貴的女人」，卻整日為了男人活、為了男人死，毫無事業心可言，無腦愛情劇讓人感到審美疲乏，完全沒有燒腦權謀鬥智情節。

此外，楊紫的演技和顏值也再度受到觀眾熱議。據悉，劇中小夭一角是絕世美女，但有觀眾認為楊紫外表不達標，而四大帥哥為她爭風吃醋，也讓人直呼「太出戲」。

不過，官媒央視網卻出手挺劇，先是在微博為「長相思２」開設投票話題，還大肆宣傳有超過3000名網友都選滿分選項。

其實，這不是央視網第一次出手力挺「長相思」。在「長相思」第一季播出時，央視網就曾稱讚相較流於表面的古偶劇，「長相思」不管是美學還是角色成長轉變，都立下優秀的典範，尤其女主角楊紫每個階段的轉變都帶給觀眾正能量，就算在逆境中，也能堅持理想不放棄，當時引發不少網友共鳴。

檀健次飾演的「相柳」被質疑加戲。（取材自微博）
檀健次飾演的「相柳」被質疑加戲。（取材自微博）

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