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徐藝洋家境優越？ 爆不輸黃子韜200億人民幣身家

記者林士傑／綜合報導
徐藝洋(左)跟黃子韜認愛交往三年。(取材自微博)
徐藝洋(左)跟黃子韜認愛交往三年。(取材自微博)

大陸男星、前南韓「EXO」團員黃子韜，繼承了亡父約200億人民幣（約27.5億美元）遺產，日前終於認了交往三年的旗下女星徐藝洋，遭多數網友酸爆「眾所皆知的祕密」。加上因為過去堅決否認戀情，甚至遭到酸民唱衰。但兩人不甩負評，黃子韜更開心地更換社群大頭照放閃，徐藝洋的過去也被挖出。

26歲的徐藝洋2014年加入南韓SM娛樂成為練習生，因為表現出色，兩年後獲選為「SMROOKIES」計畫成員之一，同期獲選的還有女團「aespa」寧寧，可惜最後未能如願出道。她於2018年離開SM娛樂，同年成為黃子韜公司旗下藝人，參賽「創造營2020」後雖未能加入女團，但以個人身分順勢出道，同時發展歌唱、戲劇事業。

隨著她跟黃子韜公開認愛，但早先傳出雙方早已求婚並且領證結婚。網友也翻出過往擔任練習生的美照，直讚她從小美到大、兼具可愛與美麗、女團等級長相，甚至傳出她家境可沒輸給黃子韜，但未經證實。

關於徐藝洋的身世背景，在網路上有許多種說法，有網友提到徐藝洋的家庭背景非常優越，父母都是商界菁英，擁有龐大的資產。在這樣的環境下長大，徐藝洋自然受到了極好的照顧，被家人視為掌上明珠。這也解釋了她為何能夠在娛樂圈中保持低調，卻依然能夠得到眾多粉絲的支持。

不過也有另一派說法指出，「徐藝洋生於平凡的家庭，只是家境普通的女孩」。

徐藝洋被網友翻出過往擔任練習生的美照。(取材自微博)
徐藝洋被網友翻出過往擔任練習生的美照。(取材自微博)

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