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曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

娛樂新聞組／即時報導
「金豬玉葉」日前正式完結，目前總播放量已突破3億。(取材自微博)
「金豬玉葉」日前正式完結，目前總播放量已突破3億。(取材自微博)

香港喜劇天王周星馳出品、易小星監製、馬史導演的橫屏短劇「金豬玉葉」已於日前正式完結。該劇在抖音上線後，目前總播放量已突破3億。全劇共兩季，每季12集，單集約5分鐘。

新京報報導，「金豬玉葉」作為一部融合了驚悚、懸疑、犯罪等元素的公路喜劇片，是全新的短劇創作創新。在內容和立意上，「金豬玉葉」聚焦時事熱點和社會風向，以「殺豬盤」為切入點，用喜劇的表達揭露和諷刺現實，直擊日本核污水排放與美國槍擊案等熱門話題；同時展現了兩岸青年追求正義的義無反顧，圍繞追兇途中的一系列經歷，串連起了世間真情和百態。

劇中還有許多致敬周星馳電影的元素，如「豬肉王子」這一角色設定致敬了「國產凌凌漆」，道具中還閃現了周星馳「喜劇之王」造型人形立牌、「長江七號」的公仔、「功夫」裡斧頭幫的標誌等，引起了周星馳的影迷們在劇集評論區狂歡。

據悉，該短劇上線一小時後，播放量迅速突破百萬，開播5小時，該劇首集播放量超500萬，成績遙遙領先於絕大多數剛開播的短劇。

不過，「金豬玉葉」的評論相當兩極，雖有評論認肯定「電影質感，諷刺拉滿」，但也有不少人認為，「不好笑，與周星馳沒半毛錢關係」。

從播出反饋來看，「金豬玉葉」為短劇市場注入了新的活力，並且極具開創性，可謂在行業樹立了新標杆。

監製易小星表示，一開始決定做短劇，想做的就是一種有高級感、並且有別於現在短劇市場同質化產品的東西，可以簡單的歸納為「新短劇主義」— —有鏡頭調度、有豐富元素、有專業團隊、有大咖捧場、有精心剪輯的精品短劇。

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