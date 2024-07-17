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咋酸了…陸川批「抓娃娃」：低質搞笑稱霸中國電影是文化悲哀

娛樂新聞組／即時報導
沈騰與馬麗主演的喜劇電影「捉娃娃」票房開出紅盤。
沈騰與馬麗主演的喜劇電影「捉娃娃」票房開出紅盤。

沈騰與馬麗主演的中國喜劇電影「捉娃娃」在中國暑期檔開出紅盤，還讓馬麗成為中國影史第一位200億票房的女星；但中國知名導演陸川卻在社群平台直批「捉娃娃」是低質強鹼性搞笑片，引發網友熱議，留言板評論直呼「酸」。目前這條內容已經刪除。

陸川評論「捉娃娃」指出：「開心麻花的低質搞笑片在中國電影市場稱霸，是文化的悲哀」，此話一出，引發網路議論，「是真的很酸，特別破防的那種，很明顯看不起這些喜劇演員了，難怪喜劇演員想要轉型」，「本觀眾愛誰就把票錢給誰，讓其他高貴業內破防去吧，和我一樣的還有很多很多觀眾捏」。

有人認為「中國這麼大，電影觀眾這麼多，是容得下百花齊放百家爭鳴的」、「有時間批判同行批判觀眾，不如多拍幾部叫好叫座的片子，還悲哀上了，閑的？」「瞧不上麻花的喜劇，又眼紅人家票房高賺得盆滿缽滿」。

陸川曾執導「‌尋槍」‌、「‌可可西里」‌、「‌南京！南京！」‌、「‌王的盛宴」‌等大片，在各大影展獲獎無數；尤其「‌可可西里」‌讓他橫掃歐美國際獎項，憑藉此片，陸川被美國雜誌「Variety」評選為世界十大年輕導演，「南京！南京！」則讓他贏得第3屆亞太影展最佳導演獎。

至於「開心麻花」是以話劇揚名，再到央視春晚演小品立萬，2015年9月30日開始，走進電影界，3年來成為業界最厲害的「點笑成金」電影品牌；「夏洛特煩惱」票房14.41億元、「驢得水」1.72億元、「羞羞的鐵拳」22.13億元。

導演陸川對喜劇電影「捉娃娃」的批評引發熱議。（新華社資料照片）
導演陸川對喜劇電影「捉娃娃」的批評引發熱議。（新華社資料照片）

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