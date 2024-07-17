暑期電影題材多 中國票房破42億

「默殺」。（取材自北京青年報）

根據燈塔專業版數據，截至7月15日，2024年中國暑假票房已突破42.57億元(人民幣，以下同)，「默殺」、「雲邊有個小賣部」、「抓娃娃」、「腦筋急轉彎2」、「我才不要跟你做朋友呢」暫列票房前五；城市方面，上海、北京、深圳、廣州、成都暫列票房前五名，與去年暑期檔同期排名保持一致，一線城市票房占比從去年同期的17.5%上漲至18.4%。

北京青年報報導，今年中國暑假檔已有106部影片上映或定檔，劇情片35部，動畫片21部，紀錄片8部，喜劇片6部，動作片5部，愛情片5部。

燈塔專業版數據分析師陳晉表示，「抓娃娃」首日點映斬獲1.57億，貢獻了大盤超一半票房，帶動作用明顯，電影上周日點映繼續，連續兩天票房破億，並且實現點映票房逆跌，在全國所有省份票房登頂，也帶動了周日大盤票房大幅上漲至3.45億，市場熱度快速升溫，該片25-29歲觀眾占比突出，這也是當前電影市場第一主力。

據報導，「默殺」上映次周票房走勢依然強勁，累計票房已超過8.6億，也協助暑期檔總票房突破42億，該片女性觀眾占比63.1%非常突出，另外動畫片「神偷奶爸4」、「腦筋急轉彎2」、「落凡塵」也帶動了大量家長帶孩子走進電影院 。

另外，準備上映的重點電影還有國產經典IP系列動畫電影新作「喜羊羊與灰太狼之守護」以及日本 動畫片「你的名字」重映，7月底上映的烏爾善指導、國產漫畫改編的奇幻動作片「異人之下」、好萊塢 大片「死侍與金剛狼」、青春片「倒倉」，8月上映的徐崢導演的「逆行人生」，陳思誠導演的「解密」，溫仕培導演朱一龍主演劇情片「負負得正」等，整體來說，今年暑期檔題材豐富、類型多樣，能夠滿足不同觀眾的觀影需求。