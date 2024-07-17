才傳見家長…「長風渡」CP 白敬亭、宋軼地下情爆分手

白敬亭(左)、宋軼因合作「長風渡」傳出戀情。（取材自微博）

中國夯劇「長風渡」CP白敬亭及宋軼驚傳分手；兩人去年主演「長風渡」爆熱戀，一度傳出已經見家長，但兩人始終沒鬆口認愛；在黃子韜終於認愛徐藝洋後，網友瘋傳白敬亭及宋軼應該是下一對公開戀情的情侶，不料卻傳出兩人已和平分手。

宋軼近來因「慶餘年2」及「顏心記」人氣狂飆，她與白敬亭去年合作「長風渡」時擦出愛火，白敬亭不僅在該戲宣傳活動甜摟宋軼，兩人也被狗仔拍到搭同班機飛巴黎；兩人雖然不曾公開認愛，但頻穿情侶裝、上傳吃冰淇淋照片曬恩愛，還有狗仔拍到兩人一起回住處、見對方父母。

正當外界以為兩人好事將近，但在白敬亭年初在春晚活動爆出霸C位、獨穿黑衣等醜聞，兩人之後便零互動；網友也發現兩人同框驟減，猜測兩人已經分手。雖然中國狗仔劉大錘日前直播時，被問到白敬亭及宋軼分手傳聞，表示「真的沒有聽說分手，應該還是在一起的」，但有工作人員卻在微博 爆料，指宋軼與白敬亭確實因聚少離多和性格不合，雙方和平分手。

工作人員在微博爆料，宋軼個性安靜，白敬亭喜歡熱鬧，一開始兩人極為互補，但隨著工作越來越多，行程越來越滿，加上兩人的個性差異，導致漸行漸遠。