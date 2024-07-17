馬麗有「抓娃娃」助攻 成了中國首位200億票房女星

馬麗演技獲得肯定，是中國影史首位票房突破200億的女演員。（取材自微博）

隨著電影「抓娃娃」點映及預售票房超過5億元（人民幣，下同），新聞晨報報導，中國知名演員馬麗成為中國影史首位票房突破200億的女演員，網友紛紛祝賀馬麗，相關話題一度登頂熱門搜榜。

馬麗曾獲得包括第17屆長春電影節金鹿獎最佳女演員、第31屆中國電視金鷹獎最佳女配角獎在內多項榮譽，她在多部影視作品中的精湛表現贏得廣泛認可。

據報導，馬麗2005年加入開心麻花舞台喜劇團隊，在喜劇領域累積豐富表演經驗； 2010年，她在喜劇電影「決戰剎馬鎮」中首次亮相大銀幕，此後在「夏洛特煩惱」、「羞羞的鐵拳」、「這個殺手不太冷靜」及「獨行月球」等多部影片中擔任主演，以獨特的喜劇風格和深入人心的角色塑造，贏得觀眾喜愛。

網易報導指出，2010年馬麗與沈騰首次合作戲劇「烏龍山伯爵」，兩人成為舞台黃金搭檔，馬麗同時開啟小品之路；馬麗先在湖南衛視與何炅合作小品，然後與沈騰登上春晚舞台，打開知名度，真正改變她人生的是電影「夏洛特煩惱」，雖然一開始所定的女主角並不是馬麗，但試戲之後，讓導演改變想法。