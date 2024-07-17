張清芳赴中錄音綜 網友：有生之年終於等到東方不敗

張清芳加入大陸音樂綜藝節目「我們的歌6」。（圖／擷自微博）

中國音樂綜藝節目「我們的歌」第6季正式公開最新來賓陣容，有陳麗君、戴佩妮、大張偉、劉宇寧、毛不易、張清芳，中國網友見到罕見的張清芳，紛紛驚喜表示「有生之年，終於等到了」。

噓！星聞報導，張清芳罕見參加中國音樂綜藝節目，「我們的歌」官宣來賓陣容後，她也在社群發文證實「兩個兒子都去公司實習了，媽媽當然也要挑戰新的工作，迫不及待想分享啦！」中國網友也直呼「能請到張清芳，這不容易啊」、「竟然有張清芳，太神奇了」、「等了三十幾年，芳姐終於來了」。

這也是張清芳首度參加中國音樂綜藝節目，網傳她將演唱經典歌曲「出嫁」，節目預計7月21日開播。張清芳經紀人陳鎮川表示：「其實這兩年一直有節目邀請她去演唱經典歌曲，她也一直在考慮，包括節目型態、時間的配合等等。這次覺得剛好有空檔，節目型態也很單純，合作對象蠻熟悉的跟Penny（戴佩妮），她有點像好玩的先去錄兩集。」陳鎮川表示，張清芳接下來的工作計畫沒有那麼明確，「一切以她有把握、舒服的為主。」