我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裝深情vs.別守寡 張國榮摯愛唐鶴德傳擁新歡育2子引論戰

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

張清芳赴中錄音綜 網友：有生之年終於等到東方不敗

娛樂新聞組／綜合報導
張清芳加入大陸音樂綜藝節目「我們的歌6」。（圖／擷自微博）
張清芳加入大陸音樂綜藝節目「我們的歌6」。（圖／擷自微博）

中國音樂綜藝節目「我們的歌」第6季正式公開最新來賓陣容，有陳麗君、戴佩妮、大張偉、劉宇寧、毛不易、張清芳，中國網友見到罕見的張清芳，紛紛驚喜表示「有生之年，終於等到了」。

噓！星聞報導，張清芳罕見參加中國音樂綜藝節目，「我們的歌」官宣來賓陣容後，她也在社群發文證實「兩個兒子都去公司實習了，媽媽當然也要挑戰新的工作，迫不及待想分享啦！」中國網友也直呼「能請到張清芳，這不容易啊」、「竟然有張清芳，太神奇了」、「等了三十幾年，芳姐終於來了」。

這也是張清芳首度參加中國音樂綜藝節目，網傳她將演唱經典歌曲「出嫁」，節目預計7月21日開播。張清芳經紀人陳鎮川表示：「其實這兩年一直有節目邀請她去演唱經典歌曲，她也一直在考慮，包括節目型態、時間的配合等等。這次覺得剛好有空檔，節目型態也很單純，合作對象蠻熟悉的跟Penny（戴佩妮），她有點像好玩的先去錄兩集。」陳鎮川表示，張清芳接下來的工作計畫沒有那麼明確，「一切以她有把握、舒服的為主。」

張清芳4年前與「投資教父」宋學仁離婚，先前18歲的大兒子Nathan在她的「TimeLESS」演唱會上亮相，母子倆合唱大展歌喉。

張清芳加入大陸音樂綜藝節目「我們的歌6」。（圖／擷自臉書）
張清芳加入大陸音樂綜藝節目「我們的歌6」。（圖／擷自臉書）

上一則

麥特戴蒙希臘度假 遇炸彈威脅忙避難

下一則

強尼戴普親臉照曝光 新歡小他33歲 是俄羅斯辣模

延伸閱讀

死刑「懲獨」 北京：台人赴中不必有任何顧慮

死刑「懲獨」 北京：台人赴中不必有任何顧慮
死刑懲獨 北京：台人赴中不必有顧慮

死刑懲獨 北京：台人赴中不必有顧慮
金曲35／鄭華娟獲頒金曲特別貢獻獎 遺作感動上線

金曲35／鄭華娟獲頒金曲特別貢獻獎 遺作感動上線
江蕙凍齡正臉罕見示人 被誤為林書豪的太太

江蕙凍齡正臉罕見示人 被誤為林書豪的太太

熱門新聞

「火雲邪神」梁小龍主演的「查拳風雲」，票房奇慘。(取材自微博)

暑假檔最慘電影出爐？ 「火雲邪神」功夫片上映4天票房860元

2024-07-15 21:30
朱一龍(自左起)、張若昀、胡歌的演技被票選為前三。(取材自微博)

陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…

2024-07-12 21:25
莎朗史東。(路透資料照片)

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

2024-07-10 21:20
成龍在「傳說」中靠AI回到27歲，網友指看上去有點不自然。（視頻截圖）

成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲

2024-07-09 20:57
張曉龍(右)、斕曦在綜藝節目中扮演新郎、新娘體驗大婚。圖／摘自微博

「甄嬛傳」溫太醫沈眉莊13年後大婚 劇粉狂喜：圓滿了

2024-07-10 14:43
林更新飾演的方協文是個控制欲很強的霸總。(取材自微博)

林更新「白月光」變「霸道男」 認：不安全感和自卑造成

2024-07-11 08:00

超人氣

更多 >
在這6個城市 社安金最好用

在這6個城市 社安金最好用
華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國

范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國
「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」