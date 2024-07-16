我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會啟動高級別維安 特勤州警警察全投入

醫建議 旅行返家後不要立刻開行李箱收拾

百變趙露思 抖音瀏覽量逾120億 95後小花之冠

娛樂新聞組／綜合報導
趙露思在「許我耀眼」中的造型多變。（取材自微博）
趙露思在「許我耀眼」中的造型多變。（取材自微博）

新生代女星趙露思憑藉電視劇「傳說中的陳芊芊」打開知名度，近年主演的「且試天下」、「星漢燦爛」、「偷偷藏不住」等劇更是讓她吸粉無數。據國際版抖音TikTok）總瀏覽量顯示，趙露思成功突破120億，是95後小花中的第一名。

外型甜美的趙露思除了演戲，唱歌和跳舞也難不倒她。在抖音上，她呈現了音樂、舞蹈、搞笑等多方面才藝，讓人眼睛一亮，而且她積極更新內容，讓表演才華和創作能力被大量粉絲看見。

近日，趙露思合作港星陳偉霆開拍新劇「許我耀眼」，短短幾周時間，趙露思就憑藉百變的造型屢創話題，在抖音話題播放量破6億，紅書標籤也破億，可說是未播先火。

從趙露思曝光的新造型中可見，她一會兒是幹練OL風，一會兒又走運動風，加上她適度秀出香肩和美腿，讓網友大讚趙露思「美翻天」。

有趣的是，趙露思日前秀出三套全黑造型，其中一套女霸總風的黑襯衫，與「媽媽」曾黎日前出席活動的穿搭撞衫，被網友笑稱「根本是偷穿媽媽的衣服出門工作」。

據悉，47歲的曾黎曾在「星漢燦爛」、「偷偷藏不住」中飾演趙露思的媽媽，兩人結下忘年姐妹情。

除了「許我耀眼」，趙露思和劉宇寧二搭的古裝劇「珠簾玉幕」也受到網友期待。

抖音 TikTok

上一則

紅髮艾德、泰勒絲邀當嘉賓 潛力新星葛莉芙 有華裔背景

下一則

孝順女柳岩 被媽曝2缺點嫌是「剩女」

延伸閱讀

稱霸95後小花… 趙露思抖音瀏覽量破120億 兩新劇未播先火

稱霸95後小花… 趙露思抖音瀏覽量破120億 兩新劇未播先火
陷「虛假宣傳」 抖音美妝一哥駱王宇宣布退款1.5億並退網

陷「虛假宣傳」 抖音美妝一哥駱王宇宣布退款1.5億並退網
虞書欣扮唐朝美人 蹭臉趙露思？

虞書欣扮唐朝美人 蹭臉趙露思？
虞書欣扮唐朝美人「蹭臉」趙露思？ 「誰比較美」兩家粉絲炒翻

虞書欣扮唐朝美人「蹭臉」趙露思？ 「誰比較美」兩家粉絲炒翻

熱門新聞

朱一龍(自左起)、張若昀、胡歌的演技被票選為前三。(取材自微博)

陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…

2024-07-12 21:25
莎朗史東。(路透資料照片)

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

2024-07-10 21:20
Angelababy頻頻試探復出，讓不少人很反感。(取材自微博)

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

2024-07-08 08:00
成龍在「傳說」中靠AI回到27歲，網友指看上去有點不自然。（視頻截圖）

成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲

2024-07-09 20:57
張曉龍(右)、斕曦在綜藝節目中扮演新郎、新娘體驗大婚。圖／摘自微博

「甄嬛傳」溫太醫沈眉莊13年後大婚 劇粉狂喜：圓滿了

2024-07-10 14:43
「墨雨雲間」可說是一匹大黑馬。(取材自微博)

2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024-07-07 21:30

超人氣

更多 >
3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿

3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿
終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔
價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？
右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了
他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁

他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁