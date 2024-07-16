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戲說從頭／藍盈瑩對佟大為 「錯位」愛得有些畸形

娛樂新聞組／綜合報導
藍盈瑩在劇中飾演一個千金大小姐，因為車禍失去行走能力。（取材自微博）
藍盈瑩在劇中飾演一個千金大小姐，因為車禍失去行走能力。（取材自微博）

馬伊琍、佟大為、高至霆主演的電視劇「錯位」，講述刑警姜光明（馬伊琍飾）在調查一起案件時，偶然發現作家顧己鳴（佟大為飾）的小說中所描繪的犯罪現場，與正在調查的突發現場離奇重合。藍盈瑩在劇中飾演顧己鳴的未婚妻蘇真真，日前，藍盈瑩在受訪時表示，「錯位」首先吸引自己的就是故事本身。「它非常引人入勝。我在第一次看劇本的時候，我代入的也是觀眾的視角，跟觀眾一起抽絲剝繭，驚喜連連。」

新京報報導，「錯位」劇中，藍盈瑩飾演的蘇真真是個千金大小姐，原本過著令人羨慕的光鮮生活，因為一場突發的車禍，身受重傷，只能坐在輪椅上度過餘生，而這也使得蘇真真的性格、人生發生了巨變，包括她不再寄望於門當戶對的未婚夫，決定接受原本並不在她世界中的顧己鳴。

在藍盈瑩看來，對比遭遇車禍的前後，蘇真真最大的改變是，她對自己產生了懷疑，在出車禍之前，她的安全感不會寄託於任何人，她自己就足夠有安全感，「她本身家裡條件非常好，自己又是一個充滿才華很有魅力的女性。」但是出了車禍之後，她當時的未婚夫說出了非常血淋淋的現實，就是她殘疾了，可能不會有人再愛她。蘇真真要反覆確認這份愛才能夠感覺到安全。

雖然劇中蘇真真和顧己鳴看起來是一對幸福的情侶，在蘇真真出車禍之前，並沒有把顧己鳴放在眼裡。但在車禍後，卻接受了他，並且步入婚姻。在藍盈瑩看來，最開始蘇真真「有點討厭」顧己鳴，因為顧己鳴想要利用蘇真真出書。但車禍之後，顧已鳴日復一日地照顧她，讓蘇真真心動了，「可能顧己鳴不善言談，但是每次都會送一盆多肉植物，慢慢地進入了蘇真真的心。

劇中，讓藍盈瑩印象最深的一場戲是，蘇真真替顧己鳴打點好了一切，回來以後跟顧己鳴說了一番掏心掏肺的話，看上去雲淡風輕，實際暗潮洶湧。「蘇真真是一個非常熾熱的女性，她為顧己鳴做了一切。」

劇中，蘇真真有一場重要的跳舞戲份，在晚宴眾多賓客的中心，她自信滿滿地完成了一支獨舞，美麗、驕傲的舞姿也讓她成為最引人注目的人物。對於這場戲，藍盈瑩笑言，她真的非常感謝「乘風破浪的姐姐」這個節目，「它讓我鍛鍊了非常多唱歌和舞蹈的技能，也了解了在舞台上如何進行肢體控制，如何很好地完成一支舞蹈。

馬伊琍

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