不講「武德」？「金庸武俠世界」遭斷崖式撤檔…網友氣炸了

「金庸武俠世界」只播了第一單元「鐵血丹心」就傳出撤檔。(取材自微博)

6月間開播的電視劇「金庸武俠世界」據傳共有「鐵血丹心」、「東邪西毒」、「南帝北丐」、「華山論劍」、「九陰真經」等5個單元，全長60集，但近日，第一單元「鐵血丹心」播畢後，片方卻突然宣布「江湖再見」，不見其他單元播出消息，引起觀眾怒批「斷崖式撤檔」，還有人酸「電影『撤檔風』吹到電視劇圈」。

「金庸武俠世界」自籌備之初就受到極高關注，該劇延攬眾多實力派演員，包括飾演黃藥師的周一圍、飾演歐陽鋒的高偉光，此外還有飾演郭靖的此沙、「黃蓉」包恩上、「梅超風」孟子義等。但隨著劇集的播出，劇情節奏、人物塑造等遭到不少質疑，整體收視也大不預期。

有網友猜測，就是因為「鐵血丹心」收視不佳，所以遭到平台退貨，不得不撤檔；但有人反駁並非撤檔，而是因為要遵守單部戲劇不得超過40集的政策，因此其他單元要分開播出。據悉，「鐵血丹心」共30集。

不過，這樣的做法還是激怒了不少觀眾，紛紛在評論區留言，「這把觀眾當成什麼了」、「專門充了平台會員怎麼賠」、「東邪西毒呢？其他單元呢？你好意思江湖再見」，還有人痛批，這種不負責任的做法不僅傷害了觀眾的感情，也損害了電視劇產業的形象。

連官方媒體中新網也發文評論，「若劇方僅希望通過膚淺的IP吸引流量，而未能展現出真正有價值的『俠義江湖』，並且不講『武德』隨意撤檔，最終必將被觀眾拋棄」。

據了解，「金庸武俠世界」不是第一部遭遇撤檔命運的電視劇，包括「雲海仙蹤」、「愛情麻辣燙」、「破曉之光」等都曾遭遇相同命運。