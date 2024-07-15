我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓川普大樓加強警戒 亞當斯：對政治暴力零容忍

紐約擬設性少數平權特許高中 全美第二

不講「武德」？「金庸武俠世界」遭斷崖式撤檔…網友氣炸了

娛樂新聞組／即時報導
「金庸武俠世界」只播了第一單元「鐵血丹心」就傳出撤檔。(取材自微博)
「金庸武俠世界」只播了第一單元「鐵血丹心」就傳出撤檔。(取材自微博)

6月間開播的電視劇「金庸武俠世界」據傳共有「鐵血丹心」、「東邪西毒」、「南帝北丐」、「華山論劍」、「九陰真經」等5個單元，全長60集，但近日，第一單元「鐵血丹心」播畢後，片方卻突然宣布「江湖再見」，不見其他單元播出消息，引起觀眾怒批「斷崖式撤檔」，還有人酸「電影『撤檔風』吹到電視劇圈」。

「金庸武俠世界」自籌備之初就受到極高關注，該劇延攬眾多實力派演員，包括飾演黃藥師的周一圍、飾演歐陽鋒的高偉光，此外還有飾演郭靖的此沙、「黃蓉」包恩上、「梅超風」孟子義等。但隨著劇集的播出，劇情節奏、人物塑造等遭到不少質疑，整體收視也大不預期。

有網友猜測，就是因為「鐵血丹心」收視不佳，所以遭到平台退貨，不得不撤檔；但有人反駁並非撤檔，而是因為要遵守單部戲劇不得超過40集的政策，因此其他單元要分開播出。據悉，「鐵血丹心」共30集。

不過，這樣的做法還是激怒了不少觀眾，紛紛在評論區留言，「這把觀眾當成什麼了」、「專門充了平台會員怎麼賠」、「東邪西毒呢？其他單元呢？你好意思江湖再見」，還有人痛批，這種不負責任的做法不僅傷害了觀眾的感情，也損害了電視劇產業的形象。

連官方媒體中新網也發文評論，「若劇方僅希望通過膚淺的IP吸引流量，而未能展現出真正有價值的『俠義江湖』，並且不講『武德』隨意撤檔，最終必將被觀眾拋棄」。

據了解，「金庸武俠世界」不是第一部遭遇撤檔命運的電視劇，包括「雲海仙蹤」、「愛情麻辣燙」、「破曉之光」等都曾遭遇相同命運。

上一則

當年為母籌醫藥費「性感出道」… 43歲柳岩如今被嫌是「剩女」

延伸閱讀

娛樂／劉亦菲「玫瑰的故事」美出新高度

娛樂／劉亦菲「玫瑰的故事」美出新高度
曾意外當小三 古力娜扎自爆隨時會結婚︰就是要有衝動的勁兒

曾意外當小三 古力娜扎自爆隨時會結婚︰就是要有衝動的勁兒
胡歌首度談家庭關係 愛妻「這樣做」讓他面露幸福笑容

胡歌首度談家庭關係 愛妻「這樣做」讓他面露幸福笑容
演鄧麗君「一點都不像」 陳妍希頂住壓力發告別信

演鄧麗君「一點都不像」 陳妍希頂住壓力發告別信

熱門新聞

「墨雨雲間」可說是一匹大黑馬。(取材自微博)

2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024-07-07 21:30
朱一龍(自左起)、張若昀、胡歌的演技被票選為前三。(取材自微博)

陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…

2024-07-12 21:25
Angelababy頻頻試探復出，讓不少人很反感。(取材自微博)

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

2024-07-08 08:00
莎朗史東。(路透資料照片)

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

2024-07-10 21:20
趙今麥(右)、張凌赫將二搭現代劇。(取材自微博)

「度華年」這對CP好甜… 張凌赫、趙今麥二搭現代劇 全網沸騰

2024-07-07 07:00
成龍在「傳說」中靠AI回到27歲，網友指看上去有點不自然。（視頻截圖）

成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲

2024-07-09 20:57

超人氣

更多 >
暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變

暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變
刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼
50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡

50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡
中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣

中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣
報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火