當年為母籌醫藥費「性感出道」… 43歲柳岩如今被嫌是「剩女」

柳岩是圈內出了名的性感女神。(取材自微博)

大陸女星柳岩是圈內出了名的性感女神，憑藉火辣身材圈粉無數。近日，柳岩的媽媽楊邦梅參加綜藝節目「我家那閨女」，與一票星媽一起受訪，相較其他星媽大讚自己女兒，柳岩媽媽卻直言自己的女兒是「剩女」，還揭露了柳岩的兩大缺點。

香港 01報導，72歲的楊邦梅是一位退休 教師，她在節目上抱怨柳岩都43歲仍不結婚，「她為什麼到現在還是個剩女？老大難（意指存在已久難以解決的問題）」。主持人吳昕聽了馬上打圓場，稱柳岩不算剩女，只是選擇太多。

但柳岩媽媽不以為然，繼續說，「我一開始是想讓她找年紀大一點的，但現在她年紀本身那麼大，年輕小伙子看不上她，要找真只能找老頭子了」。

不只如此，楊邦梅還在節目中爆料女兒的兩項缺點，直言她不愛乾淨，「她一點都不講究，就愛撿東西吃」、「髒死了，女孩子一點都不文雅」，接著又抱怨女兒的廚藝，連切水果也不行，「刀工這麼差，切個水果亂七八糟的」。

網友看了紛紛吐槽，「柳岩媽媽看起來一點也不心疼女兒」、「別人媽媽參加的是『我家那閨女』，柳岩媽媽參加的是『我家那沒結婚生子還賊招人煩的倒霉閨女』」。

據悉，柳岩早前從事醫護工作，後來才轉向娛樂圈，並以性感形象出道。其實，柳岩當時是為了賺錢幫母親醫治直腸癌。另外，據傳柳岩兄長的物業也是柳岩購買的，她更肩負侄兒侄女的全部開銷，可謂是家中的經濟支柱。

儘管母親在節目中不斷嫌棄她，但在節目看片會上，柳岩卻表示，「我媽吐槽的都對」，讓不少網友看了很心疼。