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黃子韜身家200億人民幣 3年前就認定她「陪我走到最後」

記者林士傑╱綜合報導
黃子韜(左)三年前就認定徐藝洋。(取材自微博)
黃子韜(左)三年前就認定徐藝洋。(取材自微博)

藝人黃子韜、徐藝洋緋聞延燒4年，雙方同步PO照宣布戀情，合作的真人秀節目「跟我走吧」緊接著釋出影片，黃子韜哽咽表示：「她一定是我最終，陪我走到最後的那個人。」

黃子韜4年前擔任導師，跟「創造營2020」選手之一徐藝洋傳出緋聞至今，約會時被不少網友抓包，但雙方強烈否認，始終不認交往關係。如今他們公開已經不是祕密的祕密，黃子韜坦言每次想牽起徐藝洋的手都會被她撇開，徐藝洋回說「這不是怕對你不好嗎」，顯見兩人交往過程背負龐大壓力。

徐藝洋表示交往三年期間，黃子韜確實多次想要對外公布戀情，但因2020年爸爸癌症過世噩耗，不希望因戀情被扣上不孝罪名，也想等關係更穩定再跟外界分享。

黃子韜說爸爸抗癌期間，自己非常脆弱，每次難過掉淚都是徐藝洋陪在身旁，後來自己靠工作療癒傷痛，徐藝洋同樣也很忙碌，關係沒有更進一步，直至2021年12月重逢才正式成為情侶。他說：「那次見面很神奇，我腦海裡只出現一個畫面，如果有天我不是黃子韜，沒錢也沒有名氣，只要她還在我身邊，失去這些都無所謂。」

黃子韜在爸爸病逝後繼承逾200億人民幣(約27.6億美元)遺產，此回擔任「跟我走吧」節目出品人及總導演；由於兩人過去強烈否認戀情，如今高調放閃，被網友群嘲竟然砸錢打造綜藝節目炒話題，還有人建議節目乾脆改名成「跟我戀愛吧」。

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