官宣文撞李晨分手文 黃子韜認愛徐藝洋被酸爆

黃子韜(圖)的官宣文被網友發現撞文李晨當年和范冰冰的分手文案。(取材自微博)

前韓團「EXO」團員黃子韜，無預警官宣與徐藝洋戀情「願我們永遠是我們」，徐藝洋也同步PO文「日落海邊，許個心願」並曬照放閃。網友看了後紛紛獻上祝福，但也有不少人吐槽「以為自己是鹿晗 嗎？」黃子韜的官宣文更被網友發現，撞文李晨當年和范冰冰 的分手文案。

綜合媒體報導，黃子韜、徐藝洋緋聞 傳了4年，自徐藝洋參加選秀節目「創造營2020」，便傳出和導師之一的黃子韜熱戀交往，當時公司予以否認。隨後兩人則在社群打破慣例，徐藝洋讓黃子韜的微博關注者不再是0，成為他唯一的關注對象，隨著戀愛緋聞甚囂塵上，黃子韜在直播時鄭重否認，稱「我公司的藝人都是我的家人」。

雖然不斷對外否認，但兩人這2年來仍陸續被拍到甜蜜約會、穿情侶裝逛等等，戀情對於網友來說已非秘密，3個月前傳出求婚、領證結婚，黃子韜經紀人表示私事不便回應。

黃子韜(左)官宣和旗下女藝人徐藝洋的戀情。(取材自微博)

對於兩人曬出在沙灘上牽手、熱吻的照片認愛，不少網友酸爆，「終於公開了人盡皆知的祕密」、「看你倆能嘴硬到什麼時候」、「不理解、不尊重、不祝福」、「以為自己是偶像劇男主角嗎」，還有人直接質問「是不是懷孕了？」畢竟兩人多次否認戀情，卻選擇在這個時候公開。