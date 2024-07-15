2片餅乾21元 白敬亭挨批宰粉絲

白敬亭又翻車，這次是因為天價餅乾事件。(取材自微博)

明星發展副業在演藝圈司空見慣，有人開餐廳、賣飲料，有人創立自己的服裝品牌，但明星店爆雷也時有耳聞。近日，男星白敬亭就因為「2片餅乾賣21元(人民幣，下同，約3美元)」衝上熱搜，而王鶴棣88元吐司、趙露思36元泡芙也都引起網友議論，質疑「專宰粉絲」。

白敬亭「2片餅乾賣21元(人民幣)」登上熱搜。(取材自微博)

白敬亭今年2月才因為自創服裝潮牌的牛仔外套抽檢不合格，挨轟「賣得貴就算了，品質還不合格」，沒想到才短短幾個月，他又因為餅乾價格登上熱搜。

據悉，白敬亭6月在上海徐匯區開了一家咖啡 店，並特意推出白敬亭個人品牌餅乾。從網友曬出的圖片可見，兩片裝小餅乾的價格21元，而7片裝的小表情餅乾和字母 餅乾則售29元。

針對價格，不少網友砲轟「真會割韭菜」、「賣超過1塊，我都會有被詐騙的感覺」、「包裝和倉鼠餅乾一樣」、「市場監督局不管管嗎」；但也有人表示，「明碼標價，又沒有強買強賣」。

其實，這不是白敬亭第一次翻車，今年2月，他的潮牌外套被抽檢ph值不合格，可能引起皮膚過敏。據悉，白敬亭店裡的外套動輒1000、2000元以上，對多數消費者來說，並不算便宜。