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撇婚變 周慧敏罕談老公：倪震很有智慧

娛樂新聞組／綜合報導
周慧敏受邀上節目，罕見大談與倪震的互動。(取材自微博)
周慧敏受邀上節目，罕見大談與倪震的互動。(取材自微博)

56歲「玉女掌門人」周慧敏外型甜美、氣質清新，是許多人心目中的不老女神。近日，她罕見在節目中大談與老公倪震的相處之道，並稱讚對方「有智慧」。

周慧敏自2009年與作家倪匡的兒子倪震結婚後，屢屢傳出婚變消息，均遭到她本人否認。近日，周慧敏受邀上鄭丹瑞的節目擔任嘉賓，她罕見大談與倪震的互動，「我很尊重丈夫這個角色，有重大決定時我會讓他決定，因為他挺有智慧的，所以其實很多事由他做決定會比我正確」。

她還說，兩人在家就像兩個傻瓜，經常笑個不停。罕見揭露和倪震互動的真實狀況。

周慧敏還透露倪震曾講過，「結了婚就不可以離婚」，認為對方是個十分尊重婚姻承諾的人。她曾經以為，兩人已交往多年，結婚後應該差別不大，沒想到婚後彼此放下了「我」，變成從對方角度出發，為對方承擔和付出，一起細心經營這段婚姻。

談到信仰時，周慧敏稱自己40歲後才開始信基督教，當時與朋友討論宗教信仰時，啟發了對信仰的興趣，再加上自己的經歷而逐漸相信。周慧敏還說，曾因家庭和工作令到自己經常逞強，但接觸信仰後學會了謙卑，放下自己，放大別人，而且不再介意外界的想法，讓自己活得更快意。

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