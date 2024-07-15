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觀影說劇／沈騰「抓娃娃」單日賣房1.5億 拚年度冠軍

娛樂新聞組／綜合報導
沈騰(左)、馬麗聯手搞笑，票房一路飆高。(取材自微博)
沈騰(左)、馬麗聯手搞笑，票房一路飆高。(取材自微博)

時隔2個多月，大陸單日電影票房再次突破3億元(人民幣，下同，約4146.5萬美元)，據悉，沈騰、馬麗主演的喜劇電影「抓娃娃」首日拿到30.2%排片，票房超過1.56億元，並帶動當日票房大盤成功突破3億元。有網友說，「還得是沈騰、馬麗」。

「抓娃娃」講述生活在西虹市的富商馬成鋼（沈騰飾）、春蘭（馬麗飾）夫婦不走尋常路，希望透過「窮養」把兒子培養成才，夫婦倆偽裝成貧困家庭，十多年來發生一系列啼笑皆非的故事。

燈塔專業版顯示，「抓娃娃」上映首日，單日票房逾1.56億元，遠高於同期其他新片，有觀眾拿另兩部大爆電影「夏綠蒂煩惱」、「西虹市首富」相比較，普遍認同「抓娃娃」品質上超過「西虹市首富」，甚至媲美「夏洛特煩惱」。

影片中可看到，沈騰飾演的父親穿著開口皮鞋，趕著驢車佯裝去城裡掙錢，實際卻鑽進豪車裡；馬麗飾演的母親接待朋友時穿著一身破衣服，轉頭卻從洗手間拿出高檔雪茄和上品咖啡，反差中暗藏幽默。

除了沈騰、馬麗這對黃金搭檔之外，配角也不乏專業喜劇演員加盟，例如賈冰、魏翔、辣目洋子等，連知名老戲骨薩日娜也友情出演，扮演沈騰的媽媽。

不少網友預測，「抓娃娃」會成為暑期檔第一部30億票房電影，有望超越賈玲的「熱辣滾燙」，贏得年度票房冠軍。

沈騰、馬麗的幽默也體現在宣傳活動上，日前，兩人在首映現場聽到他們闖入「中偶賽道」並成為「中偶賽道天花板」後，沈騰說，「主要是因為馬麗，才能有這個稱號，我自己是『純偶』」。馬麗則不以為然表示，「主要是搭檔拖累的，不然我應該往更年輕那波走一走」。兩人互動，逗樂現場觀眾。

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