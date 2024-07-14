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黃子韜認愛徐藝洋 熱搜「以為自己是鹿晗嗎」力壓官宣

世界新聞網／輯
黃子韜(右)甜蜜認愛旗下歌手徐藝洋。(取材自微博)
黃子韜(右)甜蜜認愛旗下歌手徐藝洋。(取材自微博)

前韓團「EXO」成員、中國男星黃子韜跟旗下女星徐藝洋緋聞延燒4年，雙方同步Po照放閃宣布戀情，合作的真人秀節目「跟我走吧」緊接著釋出精采片段，黃子韜哽咽表示：「她一定是我最終，陪我走到最後的那個人。」

黃子韜4年前擔任選秀節目「創造營2020」導師，跟選手徐藝洋傳緋聞，雖多次對外否認，但這些年約會不時被網友抓包，依舊不肯認愛。他們14日公開戀情，黃子韜在「跟我走吧」節目中坦言自己藏不住秘密，但每次想牽起徐藝洋的手都會被撇開，內心相當難受，徐藝洋回說「這不是怕對你不好嗎」，顯見交往過程背負龐大壓力。

徐藝洋解釋黃子韜2020年面臨爸爸病逝，不想因為戀情被扣上不孝罪名，且兩人也想等關係更為穩定才公開。黃子韜難忘徐藝洋陪他度過爸爸抗癌、病逝的日子，但兩人是2021年12月才展開交往，他說：「只要她還在我身邊，我失去錢財、名氣都無所謂。」

黃子韜公開戀情後，網友沒啥祝福，「#以為自己是鹿晗嗎」隨即衝上熱搜，甚至力壓「黃子韜徐藝洋官宣」。網友認為黃子韜官宣過於高調，想試圖複製同為前韓團「EXO」成員的鹿晗，當年公開與關曉彤的戀情模式，但黃子韜似乎高估自己的影響力。

鹿晗 緋聞

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