戲說從頭／張凌赫「度華年」變撒嬌男 被讚戀愛戲生動

趙今麥(右)、張凌赫組成的「度華年」CP，獲得觀眾肯定。(取材自微博)

由新生代演員趙今麥、張凌赫主演的「度華年」自開播後，引起極高討論度，原本外界並不看好這對CP，沒想到看了劇之後，被他們甜蜜互動、相愛相殺磕得停不下來，甚至有人直呼，能把這兩個人湊在一起的人是天才。對此，「度華年」總製片袁玉梅分享了台前幕後的故事。

「度華年」講述趙今麥飾演的長公主「李蓉」，與張凌赫飾演的駙馬「裴文宣」，在第一世誤會彼此，雙雙殞命，重生之後「裴文宣」火速向「李蓉」坦白心意，兩人聯手查案，揪出背後真兇，節奏明快的劇情和兩人超甜互動，獲得不少好評。

搜狐娛樂報導，袁玉梅透露，很多人沒看劇之前，習慣性將李蓉的形象與其他劇中成熟嫵媚的長公主角色做對比，他們確實也曾想過讓85花來演這一角色，但基於劇本，李蓉大部分的戲是年輕時的她，所以最終決定在00、05後小花中選擇，而趙今麥因為演技好、台詞好，於是勝出。

而張凌赫在「度華年」中的表演也令觀眾驚喜，此前他多飾演高冷角色，這次卻是一個「撒嬌男人最好命」的形象。

據報導，袁玉梅直言，她在看了張凌赫很多綜藝和採訪後，發現他身上有溫暖、喜感的一面，與劇中裴文宣一角很契合。她稱讚張凌赫非常會演戀愛戲，「他的戀愛戲和哭戲都非常生動」。

談到打造CP感的祕訣，袁玉梅說，她認為好的CP是基於劇本選演員，而不是選咖位和流量，演員選對了，角色也就活了。

據悉，張凌赫演出「度華年」後人氣直飆，曾一周漲粉17萬，趙今麥的靈動演出也獲得不少網友稱讚。